Steeds meer mensen laten de auto staan en trekken er in de vakantie met de trein op uit. Het is echter nog best een gedoe om in het buitenland de ideale route te vinden. Deze trein-apps helpen daarbij.

De beste trein-apps voor in het buitenland

Veel landen in Europa zijn prima te bereiken met de trein. Wel moet je wat aandacht aan de voorbereiding besteden, want het openbaar vervoer is niet overal even efficiënt ingericht. Onderstaande trein-apps helpen je bij het zoeken, boeken en beheren van je Europese treinreis.

1. Interrail

Ben je bekend met Interrail? Hierbij kun je voor een vast bedrag een bepaald aantal dagen binnen de Europese Unie met de trein reizen, zonder dat je losse kaartjes hoeft aan te schaffen. Interrail heeft ook zijn eigen app. De fijnste functie is het op voorhand kunnen controleren van aankomst- en vertrektijden, zodat je simpel een route plant.

Ook fijn is de mogelijkheid om je fysieke kaartje te scannen, waardoor je altijd een digitale kopie hebt. Jammer genoeg is de kwaliteit van de Interrail-app wel wisselend. Dit heeft vooral te maken met de gebieden waar je doorheen treint: niet alle landen hebben hun treinnetwerk op orde. Ook is het jammer dat je vanuit de Interrail-app geen zitplaatsen kunt reserveren, die je vaak wel nodig hebt. Zodoende moet je vaak bij een loket je plekje veilig stellen.

→ Download Interrail in de Play Store (gratis)

2. Google Maps

Google Maps is veel meer dan een app voor in de auto; ook op de fiets, te water, lopend en op het spoor komt ‘ie van pas. Het fijne aan Google Maps is dat de app niet rondom één vervoersmiddel gebouwd is, maar je route centraal stelt: waar wil je heen? Vervolgens laat Google Maps zien hoe je daar kunt komen, dus ook met de trein.

Maps helpt je succesvol onderweg door onder meer treintijden, mogelijke routes (voor langere ritten) en verwachte aankomsttijden te geven. Ook is het fijn dat steeds meer stations een plattegrond in Maps hebben staan, zodat je op voorhand al kunt kijken hoe je ‘t makkelijkst navigeert. Treinreizen boeken en beheren is niet direct mogelijk in Maps.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

3. Omio

Omio is een fijne reis-app voor wanneer je via het spoor naar bijvoorbeeld België, Duitsland of Engeland gaat en nog moet boeken. Je geeft simpelweg een vertrek- en aankomstlocatie op met daarbij een datum, waarna de applicatie meerdere vervoersopties voorschotelt, waaronder de trein.

Het fijne aan Omio is dat de app het aanbod van meerdere spoorwegen overzichtelijk bij elkaar brengt zoals NS, Deutsche Bahn en de Thalys. Vervolgens kun je direct in de applicatie je treinreis boeken. De ticket wordt digitaal bewaard en hoef je dus niet te printen. Een nadeel van Omio is dat de trein-app niet overal werkt. Met name in Oost-Europa heb je weinig aan de app.

→ Download Omio in de Play Store (gratis)

