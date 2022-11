Twitter-alternatieven: dit zijn de 5 beste opties

Het rommelt op de grote socialmediaplatformen. Met name bij Twitter is het onrustig na de overname van Elon Musk. Daarom hebben we de beste Twitter-alternatieven op een rijtje gezet.

De beste Twitter-alternatieven

Na zestien jaar Twitter is het voor veel gebruikers genoeg. Elon Musk heeft de dienst overgenomen en introduceert allerlei nieuwe regels, waar niet iedereen het mee eens is. Toch is het lastig om een echt goed alternatief voor dit sociale netwerk te vinden.

Het meest wordt Mastodon nu genoemd, maar deze app is best ingewikkeld met al die toots, servers en decentralisatie. Gelukkig is dat niet de enige plek waar je heen kunt.

1. Mastodon

De meeste mensen die van Twitter vertrekken noemen Mastodon als hun nieuwe thuishaven. Deze dienst lijkt erg veel op Twitter, met toots in plaats van tweets. Heel anders is dat Mastodon decentraal is: er is geen enkel dorpsplein om je berichten te delen, maar er zijn allerlei eilandjes met eigen regels en gebruikers. Dat is een beetje overweldigend voor mensen die Twitter gewend zijn en verder niet zoveel kennis hebben van deze technologie.

Uiteindelijk maakt de keuze voor een server niet zoveel uit, omdat al deze eilandjes met elkaar kunnen communiceren. Kies er dus gewoon eentje en toot er op los. De officiële app is een uitstekende manier om Mastodon te gebruiken.

2. Reddit

Vind je het fijn om meningen van anderen te lezen over allerlei verschillende onderwerpen en je eigen steentje bij te dragen? Dan is Reddit de plek om naartoe te gaan. Reddit bestaat uit een hele hoop verschillende subreddits: gemeenschappen waarin mensen berichten plaatsen rond specifieke onderwerpen.

Onder deze berichten zijn reacties te plaatsen, die door andere gebruikers een upvote of downvote krijgen. Daardoor staan de beste berichten en reacties altijd bovenaan. Er zijn veel verschillende apps om Reddit gebruiken, maar de officiële app is een prima start.

3. Tumblr

Microblogwebsite Tumblr gaat al een tijdje mee en heeft in die tijd grote veranderingen meegemaakt. De grootste aanpassing was dat er plots geen naakt meer werd toegestaan op het platform, waardoor een hoop gebruikers verdwenen. Deze beslissing is nu weer teruggedraaid, waarmee Tumblr ongetwijfeld een deel van de Twitter-emigranten hoopt te verwelkomen.

Op Tumblr kun je net als op Twitter de berichten van anderen delen. Dat heet geen retweeten, maar rebloggen. Op Tumblr is het dan wel de bedoeling dat je er zelf wat aan toevoegt. Daarnaast kun je elkaar volgen, liken en op elkaar reageren.

4. CounterSocial

Een ander Twitter-alternatief dat regelmatig wordt genoemd is CounterSocial. Deze dienst positioneert zichzelf als een ‘next-gen social network’. De app lijkt heel erg op Twitter, maar heeft geen advertenties. Dat is mogelijk omdat gebruikers gemotiveerd worden een abonnement te nemen, waarmee je onder andere de mogelijkheid krijgt om een virtual reality-wereld te starten. Dus denk aan Twitter plus een beetje metaverse.

5. Discord

Steeds meer mensen verdwijnen in kleinere chatgroepen als alternatief voor grote sociale netwerken. Eén zo’n app die nu zeer populair is, is Discord. Je wordt lid van een groep, waarna je berichten kunt sturen in verschillende kanalen met elk eigen onderwerpen. De app richt zich wel voornamelijk op gamers, omdat er ook audiokanalen beschikbaar zijn, waar je met elkaar kunt praten tijdens het gamen.

Twitter verwijderen

Heb je het door alle veranderingen bij Twitter wel gezien bij het platform? We leggen uit hoe je jouw Twitter-account verwijdert mocht je dat willen.

