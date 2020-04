De 5 beste verkoop-apps als alternatief voor rommelmarkten

Het is weer Koningsdag, de dag waarop iedereen de straten betreedt en door de vele rommelmarkten struint. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk, maar deze vijf verkoop-apps bieden je wel vanuit huis een alternatief voor de traditionele rommelmarkten.



Beste verkoop-apps voor Koningsdag

Koningsdag is een dag waar veel mensen een heel jaar naar uitkijken. De steden zijn gevuld met grote feesten en nog grotere rommelmarkten. Nu we dit jaar met Koningsdag allemaal binnen moeten blijven, gaat een hoop van deze charme verloren. Wil je het Koningsdaggevoel dit jaar niet aan je voorbij laten gaan, kijk dan even naar deze vijf (ver)koop-apps.

1. Vinted

Vinted is een verkoop-app waarmee gebruikers uit verschillende landen tweedehands spullen kunnen kopen en verkopen. Het grootste deel van het aanbod op Vinted omvat kleding en accessoires. Er worden echter nog veel meer verschillende dingen verkocht.

Het fijne aan deze app is dat hij specifiek gericht is op mode. Hierdoor heeft Vinted een groot aanbod aan kledingstukken. Daarnaast is de doelgroep over het algemeen hier naar opzoek. Heb je nog wat oude kleding waar je vanaf wil, dan is Vinted het proberen waard.

→ Download Vinted in de Play Store (gratis)

2. Marktplaats

Het lijkt bijna overbodig om te benoemen, maar dat is juist waarom Marktplaats in dit rijtje thuishoort. Marktplaats is één van de oudere verkoopplatforms en ondertussen voor velen uitgegroeid tot de standaard. Op Marktplaats kan je van alles kopen en verkopen, van kinderspeelgoed tot auto’s.

Door het grote assortiment aan tweedehands producten is er voor ieder wat wils. Daarnaast is het platform heel bekend, waardoor er een hoop potentiële klanten zijn. Hierdoor is Marktplaats misschien wel het handigste alternatief voor een rommelmarkt.

→ Download Marktplaats in de Play Store (gratis)

3. Rebuy

Heb je nog wat oude elektronica over, neem dan even een kijkje op Rebuy. Op deze app koop en verkoop je smartphones, camera’s, gameconsoles en nog veel meer andere gadgets. De verkoop loopt via het bedrijf zelf. Hierdoor hoef je niet zelf jouw onderhandelvaardigheden uit de kast te halen.

De tweedehandsproducten worden aangeboden in verschillende condities. De gebruiker kan zelf kiezen hoeveel hij wil betalen door te kiezen voor de staat van het apparaat. Hierbij kan hij kiezen tussen ‘als nieuw’, ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘sterk gebruikt’.

→ Download Rebuy in de Play Store (gratis)

4. Boekenbalie

Ook voor de echte boekenwurmen onder ons is er een speciale (ver)koop-app. Boekenbalie is een app waarmee je oude boeken kunt verkopen en tweedehands boeken mee kan bestellen. Je kunt de barcode van een boek scannen en daarna ontvang je meteen een bod van Boekenbalie.

Voor iedereen die op zoek is naar boeken of er juist vanaf wil, is deze app zeker de moeite waard. Daarnaast kunnen studenten er baat bij hebben: er wordt immers ook een groot aantal studieboeken aangeboden.

→ Download Boekenbalie in de Play Store (gratis)

5. Swipe & Trade

Wil je het gevoel van een rommelmarkt nog zoveel mogelijk vasthouden? Dan is Swipe & Trade misschien wel meer iets voor jou. De naam spreekt boekdelen: je swipet producten naar links of rechts om ze te kopen.

Het concept is bekend van Tinder. Hierbij swipe je ook een bepaalde kant op of aan te geven dat je wel of geen interesse hebt. Dit zorgt er in Swipe & Trade voor dat je veel verschillende producten tegenkomt, net als op een traditionele rommelmarkt.

→ Download Swipe & Trade in de Play Store (gratis)