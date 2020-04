Met een vpn-app bouw je een digitale tunnel om je internetverkeer. Zo verbeter je je online privacy en beveiliging, en kun je bijvoorbeeld video’s kijken die normaal niet in Nederland beschikbaar zijn. Android Planet zet de 5 beste vpn apps op een rij.

Wat is een vpn?

VPN staat voor Virtual Private Network, oftewel een particulier eigen netwerk. Via een vpn-verbinding verloopt je internetverkeer niet rechtstreeks, maar via een server van je vpn-aanbieder. Zo creëer je als het ware een tunnel om je internetverkeer.

Deze tunnel heeft diverse voordelen, vooral op privacygebied. Je internetprovider kan bijvoorbeeld niet zien wat jij online doet, adverteerders kunnen je moeilijker online volgen omdat de vpn-verbinding regelmatig verandert en hackers moeten veel meer moeite doen om toegang te krijgen tot je apparaat. Dat laatste is vooral handig als je een openbaar wifi-netwerk gebruikt.

Een ander voordeel van een vpn is dat je websites en apps kan laten denken dat je uit een ander land komt. Je kan in de vpn-app namelijk kiezen via welk land je internetverkeer moet lopen. De app kiest dan een server uit dat land.

Lees ook: alles wat je moet weten over een vpn op Android

De beste vpn-apps voor je Android-toestel

Nu je weet wat een vpn is, wil je er misschien wel een proberen. Dat kan: er staan tientallen vpn-apps in de Google Play Store. Welke zijn het gebruiken waard? Android Planet zet 5 interessante vpn-apps onder elkaar.

1. NordVPN

NordVPN is één van de bekendste en best beoordeelde vpn-aanbieders ter wereld. De dienst heeft hele fijne apps voor Android en andere platformen, gebruikt een uitstekende versleutelingstechniek (AES-256) om je internetverkeer te beveiligen en heeft meer dan 5000 servers in tientallen landen. Zo valt er genoeg te kiezen.

Prettig aan NordVPN is dat de dienst erg gebruiksvriendelijk is, ook voor beginners. Tegelijkertijd bevat de app genoeg features voor meer geavanceerde gebruikers. Je kan zes apparaten tegelijk verbinden. De dienst heeft meerdere abonnementen en biedt op allemaal een niet-goed-geld-terug-garantie van een maand.

Het driejarig abonnement is – heel slim – naar verhouding het goedkoopst en kost 3,10 euro per maand.

→ Download NordVPN in de Play Store

2. Freedome

De vpn-dienst van Freedome wordt geroemd om zijn betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, vooral vanwege de eenvoudige apps. Er zijn overigens ook programma’s voor je computer. Freedome heeft veel en snelle servers in allerlei landen, blokkeert online volgsoftware om je privacy nog beter te beschermen en waarschuwt je als je een gevaarlijke website wil bezoeken.

De Freedome-vpn werkt op drie apparaten en kost 50 euro per jaar. Wil je meer apparaten gebruiken? Voor twee tientjes voeg je twee extra toestellen toe. Als je 80 euro betaalt, kun je de dienst op zeven apparaten installeren. De gratis proefperiode is vijf dagen.

→ Download Freedome in de Play Store

3. iVPN

Net als NordVPN en Freedome is iVPN een betaalde dienst die punten scoort met zijn gebruiksvriendelijkheid. De vpn-dienst heeft duidelijke apps, is lekker snel en erg veilig.

Voor meer technisch onderlegde gebruikers bevat iVPN allerlei features. Bovendien kan je de open-source-apps doornemen en van alles lezen over de gebruikte beveiligingsprotocollen en servers.

iVPN heeft een gratis proefperiode van drie dagen, geheel vrijblijvend. Als je daarna overtuigd bent, kun je een maandelijks of jaarlijks abonnement afsluiten. Als je het jaarlijkse abonnement kiest, betaal je 60 dollar per jaar voor de standaard-vpn en 100 dollar voor de Pro-versie.

→ Download iVPN in de Play Store

4. ProtonVPN

De vpn’s die we tot nu toe hebben gesproken, zijn betaald. Dat is omdat we een betaalde vpn verkiezen boven een gratis alternatief, vooral vanwege de betrouwbaarheid van de aanbieder en de kwaliteit van de vpn-verbinding.

Maar wat als je slechts een paar keer per jaar even gebruik wil maken van een vpn? Een jaarlijks abonnement is dan zonde van je geld. Je kan eens kijken naar de gratis versie van ProtonVPN, een goede en betrouwbare vpn-aanbieder.

Met de gratis variant van ProtonVPN kan je een vpn-verbinding gebruiken op één apparaat, bijvoorbeeld je smartphone. Je hebt de keuze uit servers in drie landen. ProtonVPN belooft geen gegevens van je te verzamelen, is beschermd door de Zwitserse privacywetgeving en toont geen advertenties. Daarnaast is er geen datalimiet en drukt de dienst de internetsnelheid niet omlaag.

Experts zijn al jaren erg positief over de gratis vpn-dienst van ProtonVPN. De aanbieder zegt dat de gratis versie bedoeld is om iedereen kennis te laten maken met een vpn en dat betalende gebruikers de kosten dekken van de gratis variant.

ProtonVPN hoopt dat gratis gebruikers enthousiast worden en later voor de betaalde vpn-dienst kiezen, die meer features heeft. Het goedkoopste betaalde abonnement kost 4 euro per maand, maar voor alle features moet je het abonnement van 8 euro per maand kiezen.

→ Download ProtonVPN in de Play Store

5. ExpressVPN

ExpressVPN is een normale vpn-dienst voor je mobiele apparaten en computer, maar kan meer. Deze vpn-dienst is namelijk ook geschikt voor andere apparatuur, waaronder geschikte routers, de Chromecast, Apple TV en smart-tv’s. Dat is noemenswaardig omdat de meeste vpn’s niet werken met dit soort producten.

Door je smart-tv te gebruiken via een vpn-verbinding, kun je streamingsdiensten voor de gek houden door je voor te doen als een inwoner uit een ander land. Zo kijk je bijvoorbeeld het Amerikaanse aanbod van Netflix, dat groter is dan de Nederlandse bibliotheek.

Het voordeel van een router die standaard een vpn-verbinding gebruikt, is dat je geen aparte vpn-app nodig hebt op je andere apparaten. Elk toestel dat met je wifi-netwerk verbonden is, gebruikt de vpn-verbinding van de router en houdt je internetverkeer dus verborgen voor je internetprovider.

Een bijkomend pluspunt is dat de accu van je telefoon of tablet langer meegaat omdat ‘ie geen eigen vpn-verbinding creëert. De dienst kost zo’n 8 euro per maand.

→ Download ExpressVPN in de Play Store

Gebruik jij een vpn-dienst? Waarom wel of niet? Laat het vooral weten in de reacties hieronder!