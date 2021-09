Deze webcam-apps zijn beter dan de camera van je laptop

Grote kans dat jouw (oude) smartphone beter beeld levert dan de ingebouwde camera van je laptop. In dit artikel zetten we daarom de beste webcam-apps op een rijtje.

Dit zijn de beste webcam-apps voor Android

Videovergaderingen zijn here to stay. De meeste kantoormedewerkers geven aan in de toekomst hybride te willen gaan werken: een paar dagen op kantoor, een paar dagen thuis. Thuiswerken eist daarmee definitief zijn plekje in de samenleving op en een belangrijk onderdeel daarvan is videobellen.

Zorg er dan ook voor dat je goed belicht en scherp in beeld bent, want anders is videobellen voor niemand een pretje. Eén van de makkelijkste manieren om dit voor elkaar te krijgen, is door een degelijke webcam-app te installeren op je smartphone. Hierbij onze top drie.

1. Iriun

Iriun is zonder twijfel een van de beste webcam-apps. De app is gratis, beschikbaar voor vrijwel alle platformen (niet alleen Android, maar ook Windows, macOS en zelfs Ubuntu) en de kwaliteit is ongekend goed. De gratis versie van Iriun heeft een maximale resolutie van 4K.





Dat gezegd hebbende, waarschijnlijk heb je zo’n hoge kwaliteit helemaal niet nodig. Op het moment dat je de maximale resolutie gebruikt krijg je namelijk al snel te maken met een lichte vertraging. Hierdoor gaat het geluid sneller dan het beeld, of vice versa. Beter is het daarom om in full-hd te videobellen.

Nadelen heeft Iriun ook. De gratis versie legt bijvoorbeeld een watermerk over je beeld. Een andere tekortkoming is dat Iriun geen audio ondersteunt. Je kunt je telefoon dus wél als webcam gebruiken, maar niet als microfoon. Wanneer je hiermee kunt leven is Iriun zonder twijfel een van de beste webcam-apps van het moment.

Iriun 4K Webcam for PC and Mac Iriun 8 (8.359 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. iVCam Webcam

Ook van iVCam zijn wij fan. Deze app doet in grote lijnen hetzelfde als Iriun, maar is net wat minder fijn in gebruik. Dat komt door de advertenties in de gratis versie. Deze krijg je tijdens het opstarten en na het afronden van een gesprek te zien. Uiteraard moeten de makers van iVCam ook eten, dus met dit minpunt valt zeker te leven.

De webcam-app doet namelijk een hoop goed. Met name de manier van bedienen is fijn. Nadat je je telefoon met je computer hebt gekoppeld, hoef je het toestel niet meer aan te raken. In plaats daarvan gebruik je je computer om instellingen aan te passen. Handig!

iVCam is een stuk uitgebreider dan Iriun en je kunt allerlei instellingen aanpassen. De app is daarmee vooral een aanrader voor mensen die het leuk vinden om hiermee te priegelen en voor het maximale resultaat willen gaan. Heb je hier weinig trek in en wil je ‘gewoon’ een webcam-app, dan kun je misschien beter voor een simpeler alternatief gaan.

iVCam Webcam e2eSoft 8,4 (49.993 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. DroidCam

Oud, maar vertrouwd. Zo kunnen we DroidCam het best omschrijven. De webcam-app ziet er allesbehalve modern en sprankelend uit, maar doet prima wat het moet doen: videobeelden opnemen. Instellen is een eitje en binnen mum van tijd gebruik je je smartphone als webcam.

Ook tof: de app werkt samen met de microfoon van je smartphone, waardoor je ook direct verstaanbaar bent voor degene met wie je videobelt. Aangezien dit wel mogelijk ruis oplevert, kun je hiervoor beter een losstaande microfoon (of headset) gebruiken. Dit kan ‘gewoon’ in de gratis versie van DroidCam.

Ook handig: je kunt je smartphonescherm tijdens het videobellen uitzetten. Hierdoor is minder stroom nodig en wordt je toestel een stuk minder warm. Het grootste nadeel van DroidCam is de beperkte resolutie in de gratis versie. Die is begrensd op 480p en dat is tegenwoordig wel karig.

DroidCam - Webcam for PC Dev47Apps 9 (99.687 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wat heb je nog meer nodig?

Je weet nu wat de beste webcam-apps zijn, maar dan ben je er nog niet. Voordat je aan de slag gaat moet je namelijk ook even over de setting nadenken.

Wanneer je regelmatig videobelt loont het al snel om een speciale tripod voor je smartphone aan te schaffen. Hiermee staat je toestel stabiel en voorkom je genante situaties waarbij je telefoon halverwege omkukelt.

Je hebt ook speciale telefoonhouders die je bovenop je computerscherm kunt bevestigen. Dit kost wat, maar het ziet er wel professioneel uit. Als je zo nu en dan webcamt of graag risico neemt, kun je ook gewoon wat boeken op elkaar stapelen en daar je toestel tegenaan zetten.

Verder is het handig om op een goed verlichte plek te zitten. Niemand wil immers naar een duister figuur zitten turen. Wanneer er weinig of geen zonlicht in jouw werkplek aanwezig is, zet dan een lampje aan. In het ideale geval koop je een speciale ringlamp, omdat deze gemaakt zijn om gelijkmatig licht te schijnen.

Tot slot is het belangrijk om over geluid na te denken. Hoogstwaarschijnlijk zit er een betere microfoon in je (oude) Android-smartphone dan in je computer, maar toch raden we niet aan om via je toestel te babbelen. Dit levert namelijk al snel ruis op, helemaal wanneer je met meerdere collega’s of vrienden videobelt. Het is daarom verstandiger om een aparte microfoon aan te schaffen, of te praten via de microfoon van je headset.

Thuiswerken met Android Planet

Hopelijk heb je het thuiswerken inmiddels goed onder de knie, maar even spieken kan natuurlijk altijd. We hebben op Android Planet een uitgebreide beginnersgids voor Microsoft Teams met daarin allerlei handige tips. Ook doorgewinterde digitale vergadertijgers kunnen hier waarschijnlijk nog van leren!

