ChatGPT gids: zo gebruik je de Android-app

Het heeft even geduurd, maar ChatGPT heeft nu een officiële Android-app. In deze ChatGPT-gids lees je alles wat je moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT gids: aan de slag met de Android-app

OpenAI heeft eindelijk de officiële ChatGPT-app voor Android uitgebracht. Dat was hoogst nodig, want in de Play Store is een wildgroei aan ChatGPT-apps ontstaan van andere makers. De officiële app kwam in mei al uit voor iOS en is er nu dus ook voor Android.

ChatGPT downloaden

Zoek je in de Play Store op ‘ChatGPT’, dan krijg je allerlei apps te zien met chatbots. Om de officiële ChatGPT-app te downloaden kun je het beste op onderstaande knop drukken.

ChatGPT OpenAI 8,8 (97 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Inloggen

Om de app te gebruiken heb je een account bij OpenAI nodig. Als je al een account hebt van de webversie, kun je die gebruiken om in te loggen. Anders moet je een nieuw account aanmaken. Let wel op dat je dan eerst moet bewijzen dat je geen robot bent met soms een lastige puzzel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat kun je met de ChatGPT-app?

Het design van ChatGPT voor Android is minimalistisch. Je kunt vragen stellen door deze te typen, maar als je de knop links op de chatbalk indrukt is het ook mogelijk om je vraag in te spreken.

Handig is dat de gesprekken die je in de webversie hebt gevoerd, worden gesynchroniseerd met de app. Verder barst de app niet van de functies, dus je moet het helemaal hebben van de prompts die je geeft aan de chatbot. Prompts zijn de opdrachten, om bijvoorbeeld iets op te zoeken, iets samen te vatten of om iets te plannen. Denk aan:

“Ik heb tomaten, courgette, zalm en rijst in huis. Verzin een recept voor twee personen.”

“Verzin vijf koppen voor een blog over de rol van kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven.”

“Maak een samenvatting van de volgende tekst, met de vijf belangrijkste punten onder elkaar:”

“Herschrijf de volgende tekst zodat een twaalfjarige het begrijpt:”

“Controleer de volgende tekst op spelfouten:”

Als je meer inspiratie nodig hebt lees je ons artikel over hoe je sterke prompts schrijft.

Betalen voor ChatGPT Plus of niet?

De ChatGPT-app kun je gratis gebruiken, maar als je betaalt krijg je meer functies. Dat kan door een abonnement te nemen op ChatGPT Plus. Je krijgt dan de nieuwste versie van ChatGPT die slimmer en sneller is vergeleken met de gratis versie. Tevens krijg je als eerste nieuwe functies en voorrang als het druk is.

Maak je veel gebruik van deze chatbot, dan is de upgrade het overwegen zeker waard. Gebruik je ChatGPT maar zo nu en dan, dan is de gratis versie meer dan voldoende. Lees meer over ChatGPT Plus.

Denk aan je privacy

ChatGPT is een taalmodel dat leert van teksten, ook de teksten die jij invoert. Dus als je gevoelige documenten in ChatGPT plaatst om een samenvatting te krijgen, wordt dat document onderdeel van de trainingdata. Het is dan mogelijk dat die gegevens later elders opduiken.

In de app vind je gelukkig de optie om uit te zetten dat jouw data gebruikt kan worden voor training. Daar zit wel een nadeel aan, want als je die optie uitschakelt heb je ook geen geschiedenis van je gesprekken meer.

Daarvoor ga je in het menu naar Settings en kies je voor ‘Data Controls’. Je kunt dan het schuifje uitzetten met ‘Chat History & Training’. Door op ‘Clear Chat History’ te tikken kun je ook je hele geschiedenis wissen.

Hoe zit het met Google Bard?

Google Bard is sinds juli ook verkrijgbaar in Nederland, maar deze chatbot heeft nog geen eigen app. Of en wanneer die wordt uitgebracht is dus nog even afwachten.