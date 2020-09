Je hebt vast en zeker wel eens iets gekocht bij een grote Chinese webshop. Dat kan uiteraard via de website, maar ook met de vele apps die in de Play Store staan. Android Planet zet vier bekende Chinese winkel-apps op een rijtje.

Chinese winkel-apps

Er zijn teveel Chinese winkel-apps om allemaal los te beschrijven en bekijken. Daarnaast bieden ze veelal dezelfde functionaliteiten, delen ze veel van de lay-out en zie je veel dezelfde producten. Toch kan het natuurlijk dat iets in zo’n winkel-app je juist aantrekt of afstoot.

Android Planet heeft vier van de grootste apps voor je onder elkaar gezet. Bij veel apps is het mogelijk om mee te doen aan een affiliate-programma, zodat je punten spaart. Die kun je vervolgens weer omzetten in winkel-tegoed, zodat je vervolgens met korting shopt.

Soms loont het ook om een product met de app te bestellen en niet via de website. Zo komt het voor dat je via een ‘mobiele bestelling’ extra korting krijgt. Dat is zeker niet altijd zo en kan verschillen per app, product of aanbieding.

1. Banggood

Betalen mogelijk via: iDeal, PayPal, creditcard en Google Pay

De app van Banggood is – net als de andere apps in dit lijstje – best een chaos. De applicatie is in het Nederlands te gebruiken, maar de vertalingen zijn hier en daar scheef. Zo zijn de beste aanbiedingen ‘heet’ en kun je deals vanaf een cent bekijken in de ‘rukken’-categorie (wat in het Engels ‘snatch’ is). Er beweegt van alles, knoppen zijn groot en kleurrijk en overal zijn categorieën en menu’s aan te klikken.

Je kunt dus op allerlei manieren jouw item vinden, waaronder via de zoekbalk bovenaan in beeld. Ben je op zoek naar een product, maar weet je nog niet precies welke? Dan kun je via de knoppen aan de onderkant beter zoeken. Zo kom je via ‘categorie’ of ‘voeden’ (slechte vertaling van ‘feeds’) iets sneller uit bij jouw ideale product.

Via het instellingenmenu kun je onder andere instellen in welke valuta je de prijzen wil zien of je adres aanpassen. Tevens krijg je regelmatig kortingsvouchers voorgeschoteld, perfect op jouw afgestemde aanbiedingen en deals die nog maar een paar uur geldig zijn. De Banggood-app schreeuwt om jouw aandacht, maar als je daar doorheen kijkt is de app prima te gebruiken.

→ Download Banggood in de Play Store (gratis)

2. AliExpress

Betalen mogelijk via: iDeal, PayPal, creditcard en achteraf betalen

Ook AliExpress mag zeker niet ontbreken in dit rijtje. Je ziet direct dat het gaat om een Chinese shop-app, maar toch voelt het geheel een stuk rustiger aan dan de Banggood-app. Vertalingen zijn beter, waardoor de app bruikbaarder is in het Nederlands. De opzet is veelal hetzelfde als elk van deze apps, met een zoekbalk bovenaan en tabbladen aan de onderkant.

Handig daarbij is het ‘Berichten’-tabblad, waardoor je direct kunt communiceren met potentiële verkopers. Ook kun je daar direct je orderstatus inzien, wat bij Banggood extra stappen vereist. Op het thuisscherm gebeurt er ook van alles, maar het is net iets minder en veel mensen vinden dat vast en zeker prettiger.

→ Download AliExpress in de Play Store (gratis)

3. Wish

Betalen mogelijk via: iDeal, PayPal, creditcard en Google Pay

Wish heeft vooral de laatste jaren een grote opmars gemaakt en de applicatie mag dan ook niet in dit rijtje ontbreken. Wish doet het qua uiterlijk van de app net iets anders, want aan de onderkant zie je geen specifieke tabbladen. Gebruik je de zoekbalk niet, dan ben je vooral aangewezen op het hamburgermenu aan de linkerkant.

Daar zie je opties zoals de winkelwagen, je bestelgeschiedenis en de instellingen. Ook Wish is in het Nederlands te gebruiken, waarbij de vertalingen doorgaans prima zijn. Daarnaast valt het op dat de app een stuk overzichtelijker en rustiger is. Hoewel er veel te zien is en je overal naartoe kan scrollen, bewaar je makkelijker het overzicht.

→ Download Wish in de Play Store (gratis)

4. Gearbest

Betalen mogelijk via: PayPal en creditcard

Gearbest is niet te gebruiken in het Nederlands, maar dat maakt de applicatie er niet slechter op. Je kan wel gewoon de Engelse taal instellen. De opzet van de app is vergelijkbaar met de applicaties die we hierboven hebben besproken, met een zoekbalk bovenaan en tabbladen aan de onderkant. De app voelt ook frisser aan, doordat de knoppen op de hoofdpagina allemaal dezelfde stijl hebben.

Wel is bovenaan een flitsende balk te zien met uitgelichte aanbiedingen en ook onderop de pagina gebeurt er van alles. Door de lichte achtergrond voelt het wel fijner aan dan verschillende andere apps in dit rijtje. Veel Nederlanders zijn inmiddels gewend aan betalen via iDeal en dat kan niet met de Gearbest-app. Dat kan alleen met PayPal of je creditcard en daar scoort de app dus minder punten mee.

→ Download Gearbest in de Play Store (gratis)

Gebruik jij een Chinese winkel-app, maar niet een van bovenstaande vier? Laat dat dan weten welke app jouw favoriet is in de reacties onder dit artikel en geef direct even aan waarom je dat vindt!