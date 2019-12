Internetten door te praten in plaats van te typen; Google werkt eraan. Straks kun je de Chrome-browser met je stem bedienen, wat mogelijk is dankzij de Google Assistent. De spraakbediening werkt al in een handvol Engelstalige landen.

Google Chrome met stem bedienen

De Google Assistent-spraakhulp is onlangs grondig onder handen genomen. Google introduceerde een nieuw uiterlijk, maakte de assistent aanzienlijk sneller én introduceerde meer mogelijkheden voor ontwikkelaars. Die nieuwe mogelijkheden omvatten onder andere uitgebreidere spraakbediening. Google’s eigen Chrome-browser is één van de eerste apps die dergelijke spraakbediening krijgt.

De nieuwste Chromium-documenten maken duidelijk dat Google hard werkt om de Assistent in Chrome te integreren. Geselecteerde Android-toestellen in een handvol (Engelstalige) landen kunnen de functies al testen. Het is nog niet duidelijk wanneer Google de spraakbesturing in Chrome officieel beschikbaar maakt en of dit ook direct in het Nederlands gebeurt.

Dit kan de Assistent straks voor je doen in Chrome

Google schrijft dat de onderstaande lijst met spraakfuncties niet compleet is. De kans is groot dat er meer mogelijkheden bijkomen. Bovendien werken op dit moment niet alle huidige opdrachten – daar wordt nog aan gewerkt.

Als de Assistent straks goed in Chrome geïntegreerd is, kun je met je stem opdracht geven naar de vorige of volgende pagina te gaan. Daarnaast kun je een webpagina opslaan als bladwijzer, een pagina opnieuw laden of je internetgeschiedenis openen. Een tabblad sluiten, openen of alle tabbladen sluiten is ook mogelijk. Je kunt ook je internetvoorkeuren, downloads en help-sectie openen door een bepaald spraakcommando te geven.

Die commando’s zijn erg eenvoudig. In het Engels zeg je bijvoorbeeld ‘Ok Google, close this tab’ om een tabblad te sluiten. De Chrome-browser met je stem bedienen wordt met dergelijke commando’s niet moeilijker dan andere acties uitvoeren, bijvoorbeeld het zetten van een wekker of vragen om het weer.

