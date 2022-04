De 25 beste Chromecast-apps op een rij

Een Chromecast maakt elke tv slim. Via talloze apps kun je content naar je televisie streamen. Android Planet zet de beste Chromecast-apps op een rij.

Deze Chromecast-apps mag je niet missen

Met een Chromecast in de televisie gaat er een wereld aan mogelijkheden voor je open. Specifiek kun je met allerlei apps content naar het scherm sturen. Je smartphone verandert dan in een afstandsbediening waarmee je de boel op pauze zet of wat anders kiest. Nieuwe versies van de Chromecast hebben een fysieke afstandsbediening.

Met Chromecasten start je doorgaans door op het Chromecast-icoontje in de app te tikken. Dit icoontje lijkt op een rechthoekje met wifi-symbooltjes in de linkerhoek. Het icoontje beeldt uit dat je via wifi iets op je televisie gaat kijken.

1. Google Home

Google Home is de app om mee te starten als je een Chromecast in huis haalt. Met deze app installeer je namelijk jouw nieuwe aanwinst. Dat gebeurt via duidelijke instructies. De Chromecast is ook te besturen vanaf de Google Home-app. Fijn is vooral dat je het hele scherm van je smartphone via deze app kunt chromecasten.

2. YouTube

Het is niet verwonderlijk dat YouTube van Google het beste werkt met de Chromecast, dat ook van Google is. Elke video die je op YouTube tegenkomt kun je makkelijk naar je Chromecast sturen en op je televisie kijken. Zowel de oneindige hoeveelheid video’s die je gratis kijkt, als de films die je koopt of huurt via de app.

3. Netflix

Hoewel er inmiddels talloze streamingdiensten voor series en films op de markt te vinden zijn, kan nog niemand tegen het enorme aanbod van Netflix op. Deze dienst weet inmiddels vooral veel abonnees te vergaren door het aantal eigen producties. Thuis op de bank stuur je deze series en films zonder problemen naar je televisie via de Chromecast.

4. BubbleUPnP

Dit is dé app om content te streamen van je lokale netwerk. Dat betekent niet alleen je eigen series en films, maar ook muziek, foto’s en meer. Ook streamen via de cloud is mogelijk, bijvoorbeeld via Google Drive. Let wel op dat je deze app eerst alleen gratis kunt proberen. Bevalt het, dan moet je voor de pro-versie betalen.

5. Spotify

Dé app om muziek mee te luisteren is Spotify en deze app biedt uitstekende Chromecast-ondersteuning. Alle muziek die je via de dienst kunt afspelen stuur je naar je televisie of ander apparaat met een Chromecast. De albumhoes staat dan ook nog eens mooi in beeld.

6. Disney Plus

Je kunt niet meer om Disney heen. Het mediabedrijf heeft onder andere Pixar, Star Wars en Marvel in handen. Met die merken worden steeds meer toffe series gemaakt die je exclusief via Disney Plus kijkt. Uiteraard is dat allemaal via je Chromecast op je televisie te plaatsen.

7. Google Foto’s

Als je jouw foto’s en video’s van een vakantie aan anderen wil laten zien, is het natuurlijk niet handig om dat te doen via het kleine schermpje van je smartphone. Gelukkig is het heel makkelijk om met de Google Foto’s-app al je gemaakte kiekjes op de televisie te plaatsen zodat iedereen kan meegenieten.

8. NLZiet

Voor het kijken van Nederlandse televisie moet je bij NLZiet zijn. Met de app kun je niet alleen programma’s van NPO, RTL en SBS terugkijken, maar ook gewoon live televisie kijken. Een degelijk alternatief voor een televisieabonnement.

9. Just Dance Now

Ook games zijn via Chromecast te spelen. Het beste voorbeeld daarvan is Just Dance Now, een fitnessgame waarin je de dansbewegingen van de figuur op het scherm na doet terwijl je jouw smartphone in je hand houdt. Meerdere mensen kunnen meedoen.

10. Google TV

Voorheen stond deze app bekend onder de naam Google Play Movies & TV, maar tegenwoordig is het gewoon Google TV. Met deze app is het onder andere mogelijk om films te kopen of te huren en deze naar je Chromecast te sturen.

11. NOS

Als je het nieuws op de voet volgt heb je waarschijnlijk de NOS-app geïnstalleerd staan. Deze app biedt een Chromecast-functie om onder andere de verschillende televisieuitzendingen terug te kijken, maar ook om livestreams en andere clips op je televisie te zien.

12. Plex

Plex is een van de meest populaire mediaspelers voor het kijken van lokale content, maar de app voegt ook steeds meer eigen films toe. Recentelijk is het ook mogelijk om het aanbod van verschillende streamingdiensten via Plex te bekijken.

13. YouTube Music

Google Play Music is niet meer. Je moet nu bij YouTube Music zijn om muziek te luisteren via Google. Aangezien deze dienst nog steeds van Google is, werkt het natuurlijk uitstekend samen met de Chromecast.

14. Videoland

Met steeds meer eigen producties, is Videoland een opvallende speler op de Nederlandse streamingmarkt. De dienst heeft aardig wat series die je niet wil missen. Gelukkig kun je ze makkelijk naar je Chromecast sturen.

15. Pocket Casts

Voor het luisteren van podcasts is Pocket Casts de beste optie. Deze uitgebreide app biedt ook ondersteuning voor Chromecasts. Handig als je met elkaar een podcast wil luisteren.

16. TuneIn Radio

Ben je meer van de radio in plaats van podcasts, dan moet je bij de app TuneIn Radio zijn. Je kunt met deze app niet alleen naar Nederlandse radiostations luisteren, maar ook een hele hoop internationale zenders aanzetten.

17. Tidal

Luister je muziek niet via Spotify of YouTube Music, dan doe je dat mogelijk via de app Tidal. Ook Tidal biedt Chromecast-ondersteuning, om muziek te luisteren op welk apparaat je maar wil

18. Amazon Prime Video

De streamingdienst van Amazon valt op door een relatief lage prijs en steeds meer must watch eigen producties. Daarnaast zijn er regelmatig relatief nieuwe films via de dienst te kijken, of koop je nieuwe films.

19. Stadia

Kleine games zijn speelbaar via Chromecast, maar voor het grote werk moet je naar Stadia kijken. Met deze dienst stream je de grootste en mooiste games via Chromecast naar je televisie. Bijzondere technologie dat erg goed werkt.

20. Angry Birds Friends

Hoef je niet van die complexe games te spelen, maar wil je gewoon vogeltjes naar varkens werpen om bouwwerken in elkaar te laten vallen? Dan heb je aan Angry Birds Friends genoeg. Je moet wel even de tutorial spelen voordat je de Chromecast-functie ontgrendelt.

21. Twitch

Kijk je graag hoe andere mensen games spelen, dan is Twitch de app om op te starten. De streams van deze gamers stuur je met het grootste gemak naar je televisie via Chromecast.

22. HBO Max

Een van de nieuwste streamingdiensten in Nederland is HBO Max, met een interessant aanbod van HBO-klassiekers, nieuwe exclusieve series en series en films van Warner Bros. Allemaal naar je Chromecast te sturen.

23. NPO

Via de NPO-app kun je gratis allerlei programma’s van de NPO terugkijken. Als je een abonnement op NPO Start neemt, kun je via de app ook programma’s vooruit kijken nog voordat ze op televisie worden uitgezonden. Ook live televisie kijken is mogelijk.

24. ViaPlay

Voor live sport kijk je tegenwoordig naar streamingdienst ViaPlay. De uitzendingen zijn goed via Chromecast naar je televisie te sturen. Daarnaast heeft ViaPlay series en films en daar komen in de toekomst Nederlandse originele producties bij.

25. Pathé Thuis

Om films te kopen en huren kun je natuurlijk ook bij Pathé Thuis terecht. Met deze app stuur je de nieuwste films naar je Chromecast.

De beste Chromecast-tips

We zetten 10 handige Chromecast-tips op een rij die je mogelijk nog niet kende. Daarnaast plukken wekelijks enkele series en films uit het enorme aanbod van streamingdiensten die de moeite meer dan waard zijn. De nieuwste edities vind je hieronder.