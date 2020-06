Citymapper Gratis Onze score 8

Citymapper, een fijne ov-app voor Android, heeft een belangrijke update gekregen. De applicatie werkt nu in heel Nederland, zodat je makkelijk een reis plant met het openbaar vervoer.

Citymapper nu in heel Nederland

Citymapper is al tijden één van de beste ov-apps voor Android, maar wordt met de nieuwste update pas nuttig voor heel Nederland. Waar de applicatie voorheen alleen werkte in de Randstad, kun je ‘m nu in heel het land gebruiken om met het ov te reizen. Ook als je niet in de drukke steden woont, kun je dus makkelijk een reis met de trein, bus of metro plannen.

Met Citymapper kun je snel een reis plannen, waarbij je op het overzichtsscherm simpelweg invoert waar je naartoe wil. Vervolgens krijg je alle manieren van transport bij jou in de buurt te zien, met daarbij een reisadvies. De app heeft een fraaie en overzichtelijke interface en presenteert alle informatie op een fijne manier.

Citymapper is vooral erg handig als je iedere dag op hetzelfde traject reist, bijvoorbeeld van en naar je werk. In de app kun je het adres van je thuis- en werkadres invoeren, waarna je met de ”Ik wil naar huis’- of ‘Werk’-knopjes direct een reisadvies krijgt. Je hoeft dus niet telkens te zoeken naar dezelfde bestemming en slaat hiermee wat stappen over.

De ov-app toont de meest recente treintijden (en status) van NS-treinen, maar geeft ook reisadvies voor als je met de bus, metro, tram, fiets of zelfs de pont reist. Wel is het handig om de app toegang te geven tot je locatiegegevens, aangezien hij dan het beste werkt. Tot slot is het ook fijn dat Citymapper in veel grote steden in het buitenland werkt, zoals Berlijn, Parijs, Wenen en Rome.

Citymapper voor Android downloaden

De nieuwste versie van de Citymapper-app is via de link hieronder te downloaden. De applicatie is gratis beschikbaar.

