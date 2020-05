Fotocollages zijn ideaal voor het stijlvol vormgeven van herinneringen. Een goede collage-app helpt je hierbij. In dit artikel zetten we drie van onze favoriete fotocollage-apps op een rijtje.



De beste collage-app voor Android: 3 fijne opties

Je hebt een stapel foto’s gemaakt, maar weet niet helemaal wat je ermee aanmoet. Herkenbaar? Dan bieden fotocollages uitkomst. Er zijn tientallen apps op de markt die je hierbij helpen, maar deze zijn lang niet allemaal de moeite waard. In dit artikel hebben we drie fijne collage-apps op een rijtje gezet. De apps doen in basis allemaal hetzelfde, maar bevatten wel subtiele verschillen.

1. Canva

Canva is veel meer dan een collage-app, maar een compleet ontwerppakket. Van logo’s, posters, Instagram-verhalen tot aan een cv: je kunt vrijwel alles vormgeven. Zodra je Canva opent zie je ook een knopje met ‘Fotocollage’ staan. Tik hierop en geef vervolgens aan wat je wil ontwerpen. Canva heeft tientallen sjablonen gemaakt voor praktisch iedere situatie/gelegenheid.

Zo kun je bijvoorbeeld een samenstelling van je huisdier maken, een moodboard in elkaar zetten voor je ideale woonkamerinrichting of bijvoorbeeld een verjaardag-fotocollage maken. Vervolgens tik je op een sjabloon en upload jij je eigen foto’s voor de persoonlijke touch. Ook kun je kleurtjes, iconen en lettertypes naar eigen hand zetten.

Ben je klaar met ontwerpen? Dan is het tijd om de creatie op te slaan. Canva laat je standaard fotocollages opslaan en delen met anderen, maar plaatst dan wel een watermerk in het plaatje. Vind je dit lelijk? Dan moet je tegen betaling credits kopen. Deze muntjes kun je vervolgens inwisselen om fotocollages zonder watermerk te downloaden. Canva is dus een gratis collage-app, met voorwaarden.

→ Download Canva in de Play Store (gratis)

2. Fotor

Fotor is een andere fijne collage-app en zit net iets anders in elkaar dan Canva. Het is namelijk een soort kruising van Instagram en een reguliere fotobewerker. Zodra je de app opstart, kom je op een scherm terecht waar andere kunstenaars/fotografen hun creaties delen. Deze accounts kun je volgen om op de hoogte te blijven.

Voor zover het Instagram-gedeelte van Fotor. Je kunt namelijk ook fotocollages met de app maken. Hiervoor ga je naar het middelste icoon in het tabblad onderaan het scherm. Kies vervolgens de derde optie: ‘Collage’. In tegenstelling tot Canva zie je bij Fotor indelingen van mogelijke collages, in plaats van complete sjablonen.

Fotor beschikt ook over dit soort voorbeelden, maar hiervoor moet je eerst op het ‘Magazine’-knopje rechtsboven in beeld tikken. Vervolgens wijst de navigatie van Fotor zichzelf. Voeg eigen foto’s toe om het collagebord op te maken, voeg naar wens eigen patronen, witruimte en schaduwen toe en sla je creatie op zodra je klaar bent. Met Fotor kun je overigens gratis een collage maken en delen, al stuit je wel af en toe op reclames.

→ Download Fotor in de Play Store (gratis)



3. PicCollage

Zijn Canva en Fotor niets voor jou? Probeer dan PicCollage eens. Deze app richt zich compleet op het maken van fotocollages en zit simpel in klaar. Zodra je de app hebt gedownload, tik je op ‘Get Started’ en selecteer je welke foto’s in de collage moeten. Vervolgens doet PicCollage automatisch een voorstel voor het ontwerp.

Zoek je een collage-app voor veel foto’s? PicCollage houdt automatisch rekening met de hoeveelheid foto’s die je toevoegt, en kiest uit zichzelf een mogelijke indeling. Ook let de app op het kleurgebruik van jouw kiekjes. In het keuzemenu onderaan kun je bovendien uit andere voorgeselecteerde sjablonen kiezen. Staat de collage in grote lijnen? Tik dan rechtsboven op ‘Next’ om de puntjes op de i te zetten. Je kunt onder meer de positie van foto’s aanpassen en een andere achtergrondkleur kiezen.

Is de fotocollage perfect? Dan druk je rechtsonder in het scherm op ‘Done’. Vervolgens kun je het eindresultaat opslaan en delen met anderen. Net als Canva plakt PicCollage wel standaard een watermerk op je fotocollage. Vind je dit lelijk? Dan moet je 1,79 euro betalen, want dan is het mogelijk om collages zonder watermerk op te slaan.

→ Download PicCollage in de Play Store (gratis)

Creatief met je smartphone

De gehele maand mei staat Android Planet in het teken van creativiteit. We duiken in de wereld van foto’s maken, tekenen op je smartphone en laten zien je je smartphone een persoonlijke touch meegeeft.

De redactie heeft al een mooi lijstje aan artikelonderwerpen klaarliggen, maar we zijn ook reuze benieuwd naar waar jij over wil lezen. Welke thema’s mogen we volgens jou echt niet missen? Stuur ons een mailtje via redactie@androidplanet.nl, of laat een reactie achter onder dit artikel. Alvast bedankt voor je bijdrage!

