Heb jij toevallig al gezocht naar een corona-app in de Play Store? Als je nu op ‘corona’ zoekt, verschijnen er maar vier resultaten. Wij vertellen je welke apps dit zijn en wat ze doen.



Corona-apps in Play Store

Het is ondertussen alweer een tijd geleden dat de overheid zich begon in te zetten voor een corona-app. Dit heeft (nog) geen resultaten geboekt met betrekking tot het coronavirus in ons land. Toch zullen veel van jullie stiekem een kijkje hebben genomen in de Play Store, mogelijk met een beetje verbazing. Je vindt namelijk maar vier apps als je zoekt op ‘corona’. Wij laten je weten welke dit precies zijn en wat je eraan hebt.

RIVM LCI-richtlijnen

RIVM LCI-richtlijnen is waarschijnlijk de eerste app die je ziet. In deze app vind je actuele richtlijnen en draaiboeken voor de bestrijding van infecties. Hierin wordt natuurlijk ook het COVID 19-virus behandeld. Daarnaast staan er verpleegkundige stappenplannen, publieksinformatie en quizzen in de app.

De belangrijkste doelgroep van deze app bestaat uit verpleegkundigen binnen infectiebestrijdingsafdelingen. Ook voor andere artsen en verpleegkundigen kan de app erg handig zijn. Verder is een deel van de informatie ook interessant voor de rest van de bevolking. De inhoud kan echter vrij ingewikkeld zijn, waardoor je in veel gevallen beter kunt Googelen.

→ Download RIVM LCI-richtlijnen in Google Play (gratis)

WHO Info

WHO Info is de officiële informatie-app van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze app toont nieuws, evenementen en verhalen met betrekking tot de wereldgezondheid. Momenteel is er ook een speciaal onderdeel van de app toegewijd aan het coronavirus.

De app is internationaal, waardoor de teksten in het Engels zijn. Het voordeel aan de app is echter dat je altijd juiste informatie ontvangt. De afgelopen maanden verschijnen er immers oneindig veel artikelen over het virus en deze komen nog weleens met incorrectheden.

→ Download WHO Info in Google Play (gratis)



Luscii

De Luscii-app biedt een handige functie waarmee je lichaamswaarden en symptomen in de gaten kan houden. Daarnaast biedt de app persoonsgerichte informatie over ziektes en gezondheidsrisico’s. Tot slot kun je via de app op afstand te communiceren met zorgverleners.

Tegenwoordig kun je jezelf ook testen op corona-symptomen, waardoor je een goed beeld krijg van het risicogehalte. Wil je meer weten hierover? Lees dan dit artikel waarin we uitleggen hoe je zelf de corona-check kunt doen.

→ Download Luscii in Google Play (gratis)

OpenWHO

OpenWHO is een app die online cursussen aanbiedt over grootschalige gezondheidsproblemen. Je kunt korte videocolleges bekijken om je kennis vervolgens zelf te testen. Verder kun je via het forum in contact komen met andere gebruikers en experts van over de hele wereld.

De app is in eerste instantie ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen. Zij kunnen hiermee vanuit huis hun kennis over bijvoorbeeld het coronavirus en de ebola-epidimie bijschroeven. Net als bij de WHO Info-app staat er ook genoeg interessante informatie voor alle andere geïnteresseerden.

→ Download OpenWHO in Google Play (gratis)

