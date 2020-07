De testversie van de CoronaMelder-app is nu beschikbaar en in deze uitleg lees je hoe de app precies werkt. Ook laten we zien wat de app wel en niet kan en hoe het zit met je privacy en de accuduur van je smartphone.

CoronaMelder-app uitleg

De CoronaMelder-app is de officiële app van de Rijksoverheid om je te waarschuwen als je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. De app komt binnenkort beschikbaar voor Android en iOS en het gebruik is vrijwillig. Details worden volgende week verwacht. Enkele honderden inwoners van Twente kunnen de app nu al testen, net als een kleine groep journalisten. Verschillende journalisten delen screenshots van de app op sociale media om aan te geven hoe de app eruitziet en werkt.

App werkt op de achtergrond

Als je de app voor het eerst opent, legt hij uit waarom er toegang nodig is tot diverse features van je toestel. Denk aan bluetooth. Je moet akkoord gaan met het (anoniem) delen van deze gegevens voordat je de app kan gebruiken. Daarna kun je de app sluiten, waarna hij op de achtergrond blijft werken. Als je meer wil weten, kun je de vraag-en-antwoord-sessie in de app doornemen.

De CoronaMelder-app legt onder meer uit hoe het traceren via bluetooth werkt, hoe je privacy gewaarborgd wordt en wat je kan doen als je een melding krijgt dat je dichtbij iemand bent geweest die is besmet met het coronavirus.

De app werkt op de achtergrond via bluetooth-signalen van jouw smartphone en die van andere telefoons met de CoronaMelder-app. Zo bepaalt de app je locatie en kan hij zeggen of iemand met het coronavirus vlakbij je is geweest.

Als je zelf corona hebt – bijvoorbeeld omdat een test bij de GGD dat uitwijst – kun je dit aangeven in de app. Een GGD-medewerker belt je dan en jij geeft een tijdelijk wachtwoord door ter controle. Daarna kun je je (anonieme) codes van de afgelopen twee weken delen, zodat mensen die dichtbij jou zijn geweest een melding krijgen. Zo kunnen zij maatregelen nemen, bijvoorbeeld in zelfisolatie gaan.

Hoog stroomverbruik

Omdat de CoronaMelder-app op de achtergrond actief blijft, verbruikt hij aanzienlijk meer stroom dan een normale app. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar volgens journalist Daniël Verlaan verbruiken vergelijkbare apps 10 tot 15 procent van de accu. Als je de app straks in gebruik neemt, is de kans dus groot dat je toestel merkbaar sneller leeg is.

Zo schakel je de app uit

Wil je de CoronaMelder-app uitschakelen zodat ‘ie niet meer werkt? Dat kan in de instellingen van je toestel via ‘Blootstelling aan COVID-19’. Als je de app uitschakelt, hoef je ‘m niet te verwijderen. Zo kun je hem indien gewenst later meteen weer in gebruik nemen.

Als er meer bekend is over de beschikbaarheid van de CoronaMelder-app, lees je dat direct op Android Planet.