Buitenste scherm Galaxy Z Flip 5 veel bruikbaarder dankzij deze app

Het buitenste scherm van de Galaxy Z Flip 5 is flink gegroeid, maar standaard helaas nog steeds beperkt qua mogelijkheden. Dankzij de gratis app CoverScreen OS gaat er echter een wereld van mogelijkheden open.

CoverScreen OS: perfecte app voor Galaxy Z Flip 5’ers

De Galaxy Z Flip 5 is recent gepresenteerd en is Samsungs nieuwste flipphone die allerlei vernieuwingen brengt. De meest opvallende vinden we aan de voorzijde, want het schermpje daar is flink gegroeid. Dankzij het formaat en de hoge resolutie kun je er van alles op laten zien, waaronder het weer, beurskoersen of de muziekspeler.

Er wordt veelal gewerkt met zelfontwikkelde widgets en het gebruiken van apps is maar mondjesmaat toegestaan. Onder andere Netflix, Google Maps of de Berichten-app werken ook met het coverscherm, maar andere apps helaas niet. Dat was ook een van de genoemde minpunten in onze uitgebreide Galaxy Z Flip 5 review.

Daar komt echter verandering in met de app CoverScreen OS, want voor de nieuwe smartphone is er nu ook ondersteuning toegevoegd door de ontwikkelaar. Wel laat ‘ie weten dat alles nog in de experimentele fase is, dus het kan zo zijn dat er iets niet helemaal lekker loopt of dat de app zelfs crasht.

CoverScreen OS

De app heeft wel veel permissies nodig en heeft ook een leercurve om alles een beetje te leren kennen. Wel kun je gebruikmaken van een uitleg, waarin je stap voor stap te weten komt hoe het werkt. CoverScreen OS ligt namelijk over de normale interface van Samsung, dus je gebruikt andere veegbewegingen om het te gebruiken en activeren.

Het grote voordeel is dus dat je nagenoeg elke app of game kunt gebruiken op het buitenste scherm zoals je gewend bent. Hier en daar zagen we wat kleine foutjes bij het laden of de positie van bepaalde elementen, maar het werkt grotendeels erg fijn. Je kunt ook de digitale wijzerplaat aanpassen naar wens én je kunt alle widgets gebruiken die je ook op het binnenste scherm kunt plaatsen.

Al met al is CoverScreen OS wat ons betreft een echte must om te installeren op je Galaxy Z Flip 5. Wel moet je er wat moeite insteken om alles te leren, want het is soms wat ingewikkeld. De app is gratis te downloaden en gebruiken, maar je kunt de ontwikkelaar ook ondersteunen of advertenties afkopen voor een vast bedrag.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.