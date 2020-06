Games zijn een fantastische manier om creatief aan de slag te gaan. Dit zijn de leukste creatieve Android-games voor kinderen.

Creatieve Android-games voor kinderen

Om kinderen creatief te prikkelen, kunnen games een uitkomst zijn. Spellen zitten namelijk vol problemen om op te lossen en werelden om te ontdekken. Games laten je puzzelen, tekenen, bouwen, nadenken en vrienden maken. Android Planet zet de leukste creatieve Android-games voor kinderen daarom op een rijtje.

1. Minecraft (7+)

Er kan qua creativiteit geen game tegen Minecraft op. Hoewel deze game een stuk lastiger te begrijpen is dan de andere titels in deze lijst, is Minecraft ongeëvenaard in de ongelimiteerde mogelijkheden. In de game bestaat de hele wereld uit blokken en met die blokken zijn alle dingen te bouwen. Via speciale blokken is er zelfs een soort elektriciteit aan te leggen.

Voor jongere spelers is de Creative-mode in te schakelen, waarbij er geen zorgen gemaakt hoeft te worden om monsters en overleven. Alles draait dan puur om creativiteit.

→ Download Minecraft in de Play Store (6,99 euro)

2. LEGO DUPLO-Wereld (tot 5 jaar)

Als we het over echt speelgoed hebben, kan er niets tegen LEGO en DUPLO op. Kinderen kunnen in deze game ook met deze blokken spelen. Het spel combineert bouwen en leren, zodat kinderen er ook nog wat van opsteken. Let wel op: De game lijkt gratis, maar om alles te ontgrendelen moet worden betaald. De kosten kunnen daardoor flink oplopen.

→ Download LEGO DUPLO-wereld in de Play Store (gratis)

3. Toca Hair Salon 4 (6-12 jaar)

Ook de Toca Hair Salon-games zijn een aanrader. Inmiddels kun je de vierde editie van deze reeks al downloaden. Met deze game kun je helemaal los op de kapsels van mensen. Knip een leuk model, kies een toffe kleur en ga zelfs met make-up aan de slag om de mensen een goede look te geven. Ook kun je andere games in de Toca-serie proberen.

→ Download Toca Hair Salon 4 in de Play Store (gratis)

4. Dr. Panda Restaurant 2 (3+)

Zoek je op Dr. Panda in de Play Store, dan loop je tegen een muur van Dr. Panda-games aan. Deze games vallen op door de kindvriendelijkheid en creativiteit. Neem bijvoorbeeld Dr. Panda Restaurant 2. Hierin kunnen kinderen zelf hun droompizza maken.

Diertjes komen op bezoek om gerechten te bestellen die de speler maakt en levert. Let goed op: sommige Dr. Panda-games zijn gratis, maar zitten vol in-app-aankopen. Het kan daarom handiger zijn om een betaalde versie – zoals Dr. Panda Restaurant 2 – te kopen zonder verborgen kosten.

→ Download Dr. Panda Restaurant 2 in de Play Store (4,49 euro)

5. Disney Magic Kingdoms (10+)

Bouw je eigen Disney-pretpark met meer dan 170 attracties en met al je favoriete figuurtjes van Disney, Pixar en Star Wars. Geen game heeft zoveel geliefde personages. Let wel op, want in de game is een hoop ruimte om in-app aankopen te doen. Zo zijn voor nieuwe spelers niet alle figuurtjes vrij te spelen, omdat ze bijvoorbeeld onderdeel waren van een speciaal evenement. Nu zijn ze enkel nog te verkrijgen door een lootkist te kopen.

→ Download Disney Magic Kingdoms in de Play Store (gratis)

Meer creatieve apps voor kinderen

Naast games zijn er nog meer creatieve apps voor kinderen te vinden in de Play Store. Denk aan teken-apps en apps waarmee je spelenderwijs wat kunt leren. Check ons overzicht met creatieve apps voor kinderen. Dit schreven we nog meer over creativiteit.