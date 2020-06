Wil je jezelf creatief prikkelen? Dan is er niets zo leuk als een game die je aan het denken zet. Dit zijn de leukste creatieve Android-games voor jou.

De 8 leukste creatieve Android-games

De leukste games zorgen ervoor dat je creatief wordt geprikkeld. Games waarin er niet maar één manier is om je doel te bereiken. Waarmee je kunt bouwen of zelf je weg moet vinden. Eerder hebben we de beste creatieve games voor kinderen op een rijtje gezet, maar onderstaande games zijn voor jou.

1. Minecraft

Minecraft is de ongeëvenaarde koning van de creatieve games, voor jong en oud. Alles in deze game bestaat uit blokken, die je zelf kunt aanpassen. Op deze manier krijg je de mogelijkheid om hele gebouwen en werelden te creëren. Zet je de creatieve modus aan, dan hoef je jezelf niet druk te maken om het andere aspect van de game: overleven. Er komen in de nacht dan geen monsters lastig vallen, waardoor je alle vrijheid hebt.

→ Download Minecraft in Google Play (6,99 euro)

2. Human Fall Flat

In Human: Fall Flat bestuur jij een wiebelig mensje, dat allerlei opdrachten moet voldoen om levels te doorkruisen. Daarbij kun je springen en alles vasthouden, maar deze acties gaan zelden zoals je hoopt. De game legt namelijk de nadruk op physics, met een hoop hilariteit tot gevolg. Daardoor zul je vaak vallen, maar de game is leuk genoeg om elke keer weer terug op te staan.

→ Download Human Fall Flat in Google Play (6,49 euro)

3. Terraria

Terraria heeft wel wat weg van Minecraft, maar doet toch zijn eigen ding. Deels omdat je deze game vanuit een zijaanzicht speelt. Deels omdat de game uitbarst van de content en de mogelijkheden. Vergeleken met Minecraft heeft de game tevens een grotere focus op ontdekken en actie, maar je kunt ook naar hartenlust bouwen.

→ Download Terraria in Google Play (5,49 euro)

4. Poly Bridge

Voertuigen moeten naar de andere kant van een ravijn, dus het is aan jou om met beperkte middelen een brug te bouwen. Maak je een schans? Een looping? Of stort de brug in terwijl er een wagen overheen rijdt? Dat maakt allemaal niet uit, zolang de voertuigen maar de overkant bereiken.

→ Download Poly Bridge in Google Play (0,99 euro)

5. Blek

Blek is een puzzelgame waarin je alle gekleurde balletjes op het scherm moet zien te raken, terwijl je de zwarte balletjes ontwijkt. Dat doe je door een vormpje te tekenen die zich telkens herhaalt. Hoe dat vormpje eruit ziet is helemaal aan jou. Vind de meest creatieve oplossing en geniet van het resultaat.

→ Download Blek in Google Play (0,99 euro)

6. Pocket Build

Bouw je eigen fantasiewereld met Pocket Build. Je kunt met deze game bouwen zonder restricties, afgezien van je eigen fantasie. Je kunt er zelfs voor kiezen of je de middelen voor je bouwwerken zelf wil verzamelen, of dat je gewoon een onuitputtende bron aan spullen krijgt.

→ Download Pocket Build in Google Play (gratis)

7. Pocket City Free

In deze game mag je een volledige stad bouwen. Je moet je aan een aantal regels houden. Zo moet er genoeg stroom en water zijn, en moet je een goede verhouding vinden tussen wonen, werken en plezier. Voor de rest is het helemaal aan jou hoe je nieuwe metropool eruit komt te zien.

→ Download Pocket City Free in Google Play (gratis)

8. Lemmings

Zorg ervoor dat alle lemmings het einde halen. Hoe je dat doet is aan jou. Lemmings voor Android is helaas niet dezelfde game als vroeger, want je moet het onder andere met een energiesysteem doen. Toch blijft het leuk om op een creatieve manier alle lemmings te redden.

→ Download Lemmings in Google Play (gratis)

