Ben je creatief, maar vind je het lastig om er je werk van te maken? Met deze apps kun je met je creativiteit geld verdienen.

Met creativiteit geld verdienen

Ben je creatief? Dan kun je daar mogelijk wat geld mee verdienen. Misschien zelfs zoveel, dat je van je passie je werk kunt maken. Tegenwoordig zijn er aardig wat apps die daarmee kunnen helpen. Android Planet zet de beste apps op een rij.

1. De beste plek: Verkoop op Etsy

Etsy is een soort Marktplaats, maar dan met onafhankelijke verkopers die hun eigen gemaakte spullen verkopen. Etsy heeft een speciale app voor verkopers. Met deze app kun je onder andere je bestellingen beheren, het aantal bezoeken zien en contact houden met je klanten. Om van de app gebruik te maken moet je wel eerst een Etsy-shop hebben.

→ Download Verkoop op Etsy in Google Play (gratis)

2. Laat mensen op je abonneren: Patreon

Maak je in een vast ritme nieuwe dingen, zoals een podcast of boeiende artikelen? Ben je muzikant of maak je mooie video’s? Dan kun je Patreon overwegen. Hiermee worden mensen abonnee op jou. Ze betalen een bepaald maandelijks bedrag waar jij wat voor terug doet. Dat kan bijvoorbeeld door je abonnees exclusieve content te geven.

→ Download Patreon in Google Play (gratis)

3. Voor werk van bedrijven: Fiverr

Werk je graag op opdracht? Dan kun je jezelf inschrijven bij Fiverr. Met deze app vinden bedrijven en individuen jou met specifieke wensen. Denk aan het ontwerpen van een logo, het maken van tekeningen of het schrijven van een blog. Soms voor een klein bedrag, maar je kunt ook meer vragen. Elke opdracht heeft een vaste prijs, waardoor zowel de opdrachtgever als jij weten waar jullie aan toe zijn.

→ Download Fiverr in Google Play (gratis)

4. Voor als je bedrijfje groeit: Shopify

Groeit je eigen bedrijfje met creatieve producten uit tot iets groots? Dan is Shopify een manier om overzicht te houden. Met deze app beheer je alle bestellingen, onderhoud je contact met je klanten en kun je bijvoorbeeld verzendlabels afdrukken om pakketjes te versturen. Fijn van Shopify is dat je producten via de app ook op onder andere Etsy, Facebook en Amazon te plaatsen zijn.

→ Download Shopify in Google Play (gratis)

5. Ook te proberen: Marktplaats

Natuurlijk kun je ook gewoon Marktplaats proberen. De app wordt vooral gebruikt voor tweedehandsspullen (en bedrijven die hun dingen proberen te verkopen), maar wie weet vind je via de app ook een nieuw thuis voor jouw werk. Of je nou schilderijen of sieraden maakt, met algemene beschrijvingen duik je ook op in de zoekopdrachten. Laat vooral weten dat je werk origineel en uniek is.

→ Download Marktplaats in Google Play (gratis)

Meer creativiteit op je smartphone

