Gamen met je Chromecast: dit zijn de 8 beste Chromecast-games

De Chromecast is niet alleen handig om video mee te streamen: je kunt er ook games mee spelen. Je smartphone of tablet fungeert vervolgens als controller. Vooral leuk met anderen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste Chromecast-games

Een Chromecast gebruik je voornamelijk voor het streamen van series en films, maar wist je dat je er ook games mee kunt spelen? Het aanbod is niet enorm, maar toch zitten er enkele interessante titels tussen. Wij zetten de acht beste Chromecast-games op een rij. Leuk als je iets met de familie of met vrienden wil doen. Of als je gewoon zelf in een game wil duiken.

1. Just Dance Now

Just Dance is de populairste reeks dansgames en de mobiele versie is via de Chromecast te spelen! De smartphone houdt je tijdens het dansen in je handen, zodat de game precies ziet hoe accuraat jij op de muziek beweegt. Via in-app aankopen kun je meer muzieknummers kopen. Zo kun je de game voorzien van de laatste hits om op te dansen.

Download de app hier.

Just Dance Now Ubisoft Entertainment 7,8 (1.126.308 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Angry Birds Friends

Met Angry Birds Friends neem je het op tegen je vrienden en de rest van de wereld. Elke week krijg je nieuwe levels voorgeschoteld waarmee je de ranglijsten kunt beklimmen, uiteraard met de bekende Angry Birds-gameplay waarbij je vogeltjes naar een bouwwerk vol varkentjes moet slingeren. De Chromecast-functie zorgt ervoor dat je het op een groter scherm kunt spelen.

Download de app hier.

Angry Birds Friends Rovio Entertainment Corporation 8,4 (1.186.003 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. DrawParty

Iedereen kent het idee van Pictionary wel. DrawParty is dat voor de Chromecast. Twee teams strijden tegen elkaar wie het meeste woorden raad die de ander tekent. Tekenen gebeurt op de smartphone, maar via de Chromecast is het resultaat te zien op het grote scherm. Er is een modus voor volwassenen of kinderen.

Download de app hier.

DrawParty for Chromecast NJacobs 8,8 (151 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Wordcast

Krijg je niet genoeg van woordspelletjes zoals Wordfeud en Wordle, dan moet je bij Wordcast zijn. Met dit spel speel je een versie van Scrabble op het grote scherm, terwijl spelers hun smartphone gebruiken als controller. De game is gratis te spelen, maar voor 2,99 euro koop je de Pro-versie, waarmee je meerdere talen en andere layouts van het speelbord krijgt. Tevens kun je met de Pro-versie jouw smartphone doorgeven naar andere spelers, zodat je maar één toestel nodig.

Download de app hier.

Wordcast - Word Game for Chromecast minos_ 7,6 (282 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. GamingCast

Met GamingCast speel je een kleine verzameling aan spelletjes, met klassiekers zoals Snake, Pong en Breakout. Sommige namen zijn veranderd om niet in de problemen te komen, maar Tetrominoes is stiekem gewoon Tetris. De app heeft sinds 2015 geen update meer gehad, maar werkt nog wel. Leuk voor liefhebbers van retrogames.

Download de app hier.

GamingCast (for Chromecast) Eli Sherer 5,8 (905 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Tankcast

Tankcast is een simpel maar leuk spelletje voor twee personen. Met twee smartphones bestuur je beide een tank en is het uiteraard je doel om de ander uit te schakelen. Let wel op dat je hier echt twee spelers voor nodig hebt. In je eentje is er niets te beleven. Ook is de besturing best lastig onder de knie te krijgen.

Download de app hier.

Tankcast - Chromecast Game Mesmotronic 5 (243 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

7. Math Arcade Chromecast Games

Als je kinderen een echt nuttige game wil laten spelen, dan is dit een optie. De game bestaat uit rekensommen die je zo snel mogelijk moet uitrekenen. Math Arcade is heel erg simpel van opzet en ziet er niet bepaald mooi uit, maar het is altijd leuker dan tafels oefenen.

Download de app hier.

Math Arcade Chromecast Games Super Bros Games Gratis via Google Play via Google Play

8. Google Stadia

Google Stadia is niet echt een game, maar het is een manier om games te spelen. Specifiek via een Chromecast. Met Stadia stream je het beeld van de game via de servers van Google. Zelf heb je alleen een Chromecast en een controller nodig. Je moet de games nog wel los kopen en die zijn niet goedkoop. Maar dan gaat het wel om echt grote games, zoals Cyberpunk 2077, Destiny 2 en Assassin’s Creed: Valhalla.

Download de app hier.

Stadia Google LLC 7,6 (27.279 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De beste Chromecast-apps

Hoe leuk deze games ook zijn: een Chromecast is geen spelcomputer. Er zijn wel allerlei andere manieren om het toffe apparaatje te gebruiken. Daarvoor zetten we de beste Chromecast-apps op een rij.

Daarnaast geven we je wekelijks tips over welke nieuwe series en films de moeite waard zijn om te streamen via een Chromecast. De nieuwste edities van onze streamingtips vind je hieronder.