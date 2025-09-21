De 5 beste Android-apps en -games van de week (#38 2025)

Duik in een RPG vol mysterie, leer schaken in Duolingo, relax met je zelfgebouwde ecosysteem en spijker ook nog even je Engels bij.

Dit zijn de beste apps en games van week 38

We sluiten de week weer af met ons overzicht van nieuwe apps- en games. Ook werden er interessante functies toegevoegd aan bekende apps. Lees snel welke vijf apps wij de beste van week 38 vonden en duik de Google Play Store in om ze te downloaden.

1. Duolingo

Wie heeft er niet op een blauwe maandag wat woordjes Spaans geleerd met Duolingo? Nou, wij wel. Deze week is de taalapp met het groene uiltje ineens een stuk veelzijdiger geworden met een update die je misschien niet direct zag aankomen: schaken.

Klopt, je leert het populaire bordspel nu spelenderwijs in de Duolingo-app. Met puzzels, lesjes, tips en tricks leer je de basis, gewoon wanneer het jou uitkomt. Duolingo Chess is momenteel beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans en Portugees.

Duolingo: Taallessen

Geen fan van de groene uil? Bekijk dan de beste Duolingo-alternatieven. En verderop in dit overzicht ook nog een interessante taalapp.

2. Bloomtown: A Different Story

Deze week trappen we de games af met een geinige RPG in een oldschool setting: Bloomtown. Speel als Chester en zijn oudere zus Emily en ontdek het Amerika van de jaren zestig. Dit alles terwijl je monsters temt en aan turn-based gevechten doet.

Maar in Bloomtown is niets wat het lijkt. Terwijl je met z’n tweeën de zomervakantie doorbrengt in dit rustige stadje, gebeuren er onverklaarbare dingen. Zo verdwijnen er kinderen en worden nachtmerries wel heel echt. Download de game nu in de Play Store en ontrafel alle mysteries.

Bloomtown: A Different Story

3. Spotify

Het was een van de grootste appnieuwtjes van afgelopen week: mobiele gebruikers van Spotify Free kunnen nu één nummer kiezen om direct af te spelen. Dit was voorheen niet mogelijk, omdat de Zweedse streamingsdienst gratis gebruikers via een shufflemodus nummers liet ontdekken.

Op desktop kon je overigens wel al specifieke nummers kiezen en afspelen, maar nu is die functie eindelijk ook in de mobiele app beschikbaar. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Spotify - muziek en podcasts

4. Preserve

Tegel voor tegel een compleet ecosysteem aanleggen. Ja, in de puzzelgame Preserve help je de natuur een handje door flora- en faunakaarten zo slim mogelijk te plaatsen. Er zijn drie modes: Harmony, Puzzle en Creative. Laat jij je creativiteit graag de vrije loop? Of ben je meer een echte puzzelaar? Het kan allemaal.

Het spel oogt erg rustig en zal zeker voor een relaxmomentje bij je zorgen als je het speelt. In deze drukke tijd ook weleens fijn. Preserve is gratis te downloaden zonder advertenties, maar in-app aankopen zijn nodig voor de volledige ervaring.

Preserve

5. Lingastra

Om af te sluiten nog een taalapp. Maar wel een bijzondere. Lingastra heeft namelijk een opvallend rustige interface die van het leren van het Engels (de enige taal die je kunt leren) een ontspannende activiteit maakt. De focus zit trouwens op het vergroten van je woordenschat.

Het eenvoudige design met kalmerende kleuren en animaties zorgt voor zo min mogelijk afleiding. Kies het Nederlands (of een van de veertig andere talen) als basis van waaruit je je Engels gaat bijspijkeren. Er is content voor ieder niveau. Give it a try!

Lingastra: Learn English

