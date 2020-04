De Corona Check is nu in heel Nederland verkrijgbaar. Met deze app geef je coronasymptomen door en help je bij het in kaart brengen van het virus. In dit artikel leggen we uit hoe je je kunt aanmelden.



De Corona Check nu verkrijgbaar

Vanavond maakt de Nederlandse overheid bekend of er een officiële ‘coronavirus-app’ komt, maar tot die tijd kun je met De Corona Check alvast helpen met het in kaart brengen van het virus. De app is gebaseerd op Luscii, een medische app die al langer in de Play Store te vinden is, en laat gebruikers hun eventuele coronasymptomen doorgeven. Zo werkt het:

Ga naar de website van De Corona Check; Druk op ‘Aanmelden’ en voer enkele persoonlijke gegevens in zoals je naam, geboortedatum en postcode; Kies vervolgens welke zorgregio voor jou van toepassing is en rond de aanmelding af; Je krijgt nu binnen een paar minuten een e-mail op het door jou opgegeven adres met daarin een downloadlink voor de app (Luscii); Download de app in de Play Store; Tijdens het aanmelden krijg je een code via e-mail toegestuurd, voer deze in; De Corona Check is nu klaar voor gebruik.

Je bent nu bijna klaar om de app te gebruiken. Eerst moet je op ‘Start’ drukken naast ‘Hoe werkt de Corona Check’. Je krijgt nu een uitleg van hoe de app precies werkt. Zodra je deze uitleg hebt doorlopen, kun je eventuele coronasymptomen doorgeven door op ‘Start’ te tikken naast de gezondheidsklachten. Het is de bedoeling dat je dit dagelijks doet. Op die manier kunnen de zorgregio’s het coronavirus in kaart brengen.

Dit heb je nodig

Voor De Corona Check heb je naast een Android-smartphone ook een thermometer nodig. In het laatste onderdeel wordt namelijk om je lichaamstemperatuur gevraagd. Indien het zorgteam vermoedt dat je mogelijk besmet bent geraakt met het virus, neemt men zo snel mogelijk contact met je op. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat je je laat testen. Je hebt minstens Android 7.0 (Nougat) nodig om de app te gebruiken.

De Corona Check is ontwikkeld door OLVG – het Amsterdamse ziekenhuis – en Luscii. Ook doen diverse partnerziekenhuizen mee met het initiatief. Tijdens het aanmelden moet je aangeven in welke zorgregio je woont, zodat lokale hulpverleners je verder kunnen helpen. Alleen zij kunnen je gegevens bekijken. Ook kun je via De Corona Check contact opnemen met ziekenhuizen in de buurt.



Vanavond duidelijkheid

Afgelopen weekend organiseerde de Nederlandse overheid een ‘appathon’, een wedstrijd waaraan zeven mogelijke ‘corona-apps’ meededen. Vanavond om 19:00 uur maakt men bekend of daadwerkelijk zo’n app wordt ingezet. Ook is het mogelijk dat er meerdere apps worden uitgebracht.

De Corona Check is dus niet de door de overheid gekozen corona-app, maar een losstaand initiatief. Tot nog toe is er behoorlijk wat kritiek op de apps die aan de appathon meededen. De Autoriteit Persoonsgegevens vond de privacykaders bijvoorbeeld te vaag. Ook heeft Covid 19 Alert, een deelnemende app, al last gehad van een datalek.

