Deze 3 Android-apps en games mag je niet missen (editie #23 2022)

Een gigantisch ijsje maken en hoe speel je een game met je ogen? Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps en games.

1. Ice Cream Disaster

Hoewel het idee belachelijk simpel is, blijf je Ice Cream Disaster maar spelen. In dit spel ben je bezig met het maken van een zo groot mogelijk ijsje. Aan de jou de taak om de regen van bolletjes ijs zo goed mogelijk op te vangen, want wanneer je ijsje te erg wankelt stort de creatie in elkaar.

Er komen niet alleen bolletjes uit de lucht, maar ook obstakels. Het is daarom belangrijk om niet blind alles op te vangen, want je hebt niets aan een frisbee of duif in je hoorntje. Verder kun je bonuspunten verdienen door je ijsje af te ronden met een goede topping, zoals chocolade of spikkels. Diepgaand is Ice Cream Disaster niet, maar wel geinig voor tussendoor.

→ Download Ice Cream Disaster in de Google Play Store (gratis)

Ice Cream Disaster Arcade Game Ramon Bosch Gratis

2. Pokedexus

De nieuwe Pokémon-games verschijnen op 18 november en om je kennis een opfrisser te geven kun je Pokédexus gebruiken. Deze nieuwe app laat zich het best omschrijven als een Pokédex voor je smartphone. Het naslagwerk geeft informatie over alle (inmiddels bijna 900) Pokémon inclusief hun evoluties.

Met Pokédexus kun je uitzoeken bij welk level je huidige Pokémon evolueert, wat haar of zijn zwaktes zijn en tegen welk soort vijanden het juist uitblinkt. Verder beschikt de Pokémon-encyclopedie over leuke kennisquizzen en andere kleine spelletjes om het interessant te houden. Bijkomend voordeel: de app is helemaal gratis.

→ Download Pokédexus in de Google Play Store (gratis)

Pokédexus - Catch Them All Ștefan Marinescu 8,6 (723 reviews) Gratis

3. To The Dragon Cave

Op het eerste gezicht is To The Dragon Cave een rechttoe-rechtaan actiegame, maar schijn bedriegt. Het spel draait namelijk niet zozeer om de graphics (beelden), maar om audio. Je beleeft de shooter aan de hand van een verhaal. Daardoor is To The Dragon Cave uitermate goed geschikt voor slechtziende en blinde mensen.

De draak, waar je aan het begin van het spel voor moet ontsnappen, zie je dus niet zozeer, maar je hoort ‘m wel. Dit geeft het spel een extra, interessante laag – ook wanneer je geen zichtproblemen hebt. Verder is To The Dragon Cave een vrij standaard schietspel.

Je moet meerdere eindbazen verslaan en kunt bijvoorbeeld wapens sterker maken. Wel interessant is dat het spel vier verschillende soorten eindes heeft. Jouw keuzes hebben dus daadwerkelijk invloed op hoe je de game vormgeeft.

→ Download To The Dragon Cave in de Google Play Store (5,99 euro)

To the Dragon Cave Kikiriki Games € 5,99

