Dice Target: jouw dagelijkse dosis wiskunde die wél leuk is

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben een echte alfa. Sterk met letters, zwak met cijfers. Toch bleek de nieuwe app Dice Target een stuk verslavender dan gedacht. Nu train ik iedere ochtend trouw mijn rekenskills!



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Dice Target: simpele, maar verslavende sommetjes

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Meer is niet nodig voor een eindeloze stroom puzzels. Dice Target neemt je mee terug naar de basisschool, maar biedt meer uitdaging. Ik kwam deze nieuwe app onlangs tegen op zoek naar inspiratie voor ons wekelijkse appoverzicht. Sindsdien heeft het spelletje mijn telefoon niet meer verlaten.

Sterker nog: het is één van de eerste apps die ik open zodra ik wakker word. Iedere ochtend weer kraak ik mijn hersenen over hoe ik vijf dobbelstenen moet combineren om precies bij het juiste antwoord uit te komen. Hoe dat in zijn werk gaat? Ik neem de vier spelmodi van Dice Target graag met je door. We beginnen echter met een kort verhaal uit onze mailwisseling met Kwok Kin Lau, bedenker van de app.

De appmaker aan het woord

Dice Target is geïnspireerd op een spel waar mijn vrouw erg fan van is. In haar versie kiest een speler een getal tussen de 1 en 100, waarna er met vijf dobbelstenen wordt gegooid. Alle spelers proberen zo snel mogelijk het gekozen getal te bereiken door te gaan rekenen. Zodra iemand een antwoord denkt te hebben gevonden, klopt hij of zij op tafel en heeft diegene maximaal 15 seconden om de oplossing uit te leggen. Mijn vrouw verslaat mij en onze vrienden regelmatig, vandaar dat ik een app wilde bouwen zodat zij het tegen spelers over de hele wereld kan opnemen. De mobiele versie van het dobbelspel moest eenvoudig genoeg zijn voor nieuwe spelers, maar toch veelzijdig genoeg. Wat ik boeiend vind, is dat spelers dezelfde puzzel vaak op totaal verschillende manieren oplossen. Sommigen proberen snel te zijn, anderen streven naar efficiëntie en weer anderen vinden juist creatieve routes. De huidige focus ligt op het nog begrijpelijker maken van de app voor nieuwe spelers en het onderzoeken van toekomstige functies als ranglijsten en nieuwe multiplayer-uitdagingen. Ik ben een onafhankelijke ontwikkelaar, dus de app blijft zich ontwikkelen op basis van feedback van spelers. Ook komt er binnenkort een versie voor iOS uit.

1. Daily Challenge

Iedere dag schotelt de app je vijf nieuwe sommen voor. Je hebt hier alle tijd voor, maar je totale tijd wordt wel bijgehouden. Zelf wil ik er altijd zo snel mogelijk doorheen. Let op, het is ook van belang om zo min mogelijk zetten te doen. Je krijgt slechts één hint. Zet je die al vroeg in? Dan moet je het de rest van de puzzels zonder zien te redden.

Na afloop krijg je een overzicht van je prestaties. Scoor je ‘Perfect’, dan heb je de optimale oplossing gevonden. Staat er ‘+1 move’ (of meer), dan was er een betere route mogelijk. Gelukkig kun je die per puzzel zien, zodat je er meteen iets van kunt leren.

2. Rush (90 seconds)

Wie maar weinig tijd heeft – of het zichzelf extra moeilijk wil maken – gaat voor Rush. Anderhalve minuut is niet veel, maar snelle rekenaars kunnen hun lol op met deze variant. De puzzels worden steeds lastiger. Je topscore wordt natuurlijk bijgehouden, evenals je beste dagscore. Je kunt deze stressvariant oneindig vaak spelen. Zelf zit ik op vijf als beste score ooit. Ik kan niet wachten tot ik dat record verbreek!

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3. Free Play (Classic & Training)

Bij deze spelmodus heb je twee opties. Kies ‘Training’ als je onbeperkt in je eentje wil oefenen. Er zijn vier niveaus. Van sommetjes waarbij de uitkomst tussen de 10 en 40 ligt (Easy) tot sommetjes waarbij de uitkomst tussen de 80 en 120 ligt (Expert).

Kies ‘Classic’ als je met iemand anders je rekenskills wil trainen. Bij deze vorm ligt het antwoord altijd tussen de 1 en 120. Vooral met een ander spelen is erg geinig. Kraak eerst zelf je hersenen over een puzzel en noteer de tijd die je nodig had. Geef je telefoon daarna door zodat de ander dezelfde puzzel kan maken. Wie was er sneller?

4. Duels (Challenge Friends)

Als laatst zit er een optie in Dice Target om je vrienden uit te dagen. Kies eerst een nickname. Vraag daarna de nicknames van je vrienden om ze toe te voegen. Wanneer iemand anders je vriendschapsverzoek heeft geaccepteerd, kunnen jullie samen gaan spelen. Er is keuze uit drie spellen: drie puzzels, vijf puzzels of de Rush-modus.

Bij die eerste twee spellen krijgen jullie allebei een aantal sommetjes voorgeschoteld. Nadat je ze hebt opgelost, zie je de tijd en het totaal aantal zetten dat je nodig had. Daarna is het wachten tot de ander klaar is en zie je wie uiteindelijk het snelst was. Bij de Rush-variant krijgen jullie allebei 90 seconden. Wie de meeste puzzels oplost binnen die tijd, is de winnaar.

Laat weten of jij Dice Target een kans gaat geven of niet. Ik ben in ieder geval enorm enthousiast geworden. De app is gratis en nog relatief onbekend (zo’n 100 downloads).

Dice Target - Math Puzzle Target Labs Gratis via Google Play via Google Play

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