Met Disney Plus kijk je naar duizenden uren films, series en documentaires, bijvoorbeeld via de prettige Android-app. Pas wel op voor je databundel, want de streamingdienst verbruikt veel MB’s. Android Planet geeft je drie tips om data te besparen met Disney Plus.

Disney Plus data besparen doe je zo

Onderstaande Disney Plus-tips om data te besparen, zijn bedoeld voor de Android-app. Je kunt de streamingsdienst ook bekijken via de Chromecast of website, maar dan zijn er minder mogelijkheden om het internetverbruik terug te dringen.

1. Lagere kwaliteit verbruikt minder data

Kijk je via de standaardinstellingen naar je favoriete films, series en documentaires op Disney Plus, dan zul je merken hoeveel data de app verbruikt. Dat kan een probleem zijn als je graag video streamt, maar een kleinere databundel hebt.

Gelukkig zit er in de app-instellingen een optie om het dataverbruik te verminderen. Ga naar het instellingenmenu door op je profielicoontje te tikken en kies ‘Mobiel datagebruik’. Nu zie je ‘Data besparen’. Zet je die optie aan, dan speelt Disney Plus je streams via een mobiele verbinding voortaan in lagere kwaliteit af. Dat scheelt (mogelijk kostbare) MB’s. Handig, al kijk je dus niet in de beste beeldkwaliteit.

2. Kijk alleen op wifi

De beste manier om data te besparen is door niet te streamen via je mobiele databundel. Kijk bijvoorbeeld via je wifi thuis of bij bekenden; dan doet de videodienst geen beroep op je databundel. Zeker weten dat je alleen via wifi kijkt? Ga naar het instellingenmenu door op je profielafbeelding te klikken en kies ‘Mobiel datagebruik’. Druk nu op ‘Alleen wifi’ en Disney Plus doet het alleen nog als je met een wifi-netwerk verbonden bent.

Wil je je Disney Plus kijken via een openbaar wifi-netwerk, bijvoorbeeld die in de trein? Houd er rekening mee dat niet alle gratis wifi-netwerken goed genoeg zijn om video te streamen. Als je een vpn-verbinding gebruikt om je internetverkeer te beveiligen (wat aan te raden is), gaat de snelheid van de wifi-verbinding bovendien nog verder omlaag.

3. Download en kijk offline

Als je niet via je mobiele databundel kan of wil streamen én je geen toegang hebt tot wifi, kun je nog steeds naar Disney Plus kijken. Tenminste, als je van tevoren een film, aflevering van een serie of documentaire hebt gedownload.

Ga naar de aflevering of film die je later offline wil kijken en druk naast de Afspelen-knop en het plusje, op het pijltje dat naar beneden wijst. Dit is de downloadknop, die de betreffende aflevering of serie van de Disney-servers downloadt op je smartphone of tablet.

Onderaan in je scherm staat een specifiek tabblad waar je al je downloads terugvindt. Hier zie je hoe lang een aflevering of film duurt en hoeveel opslaggeheugen ‘ie in beslag neemt. Films kunnen al snel 400 tot 600MB groot zijn, dus houd daar rekening mee.

Door op je profielafbeelding te tikken en daarna ‘App-instellingen’ te kiezen, kun je de downloadkwaliteit bepalen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer ruimte de media inneemt. Als jouw smartphone of tablet een micro-sd-kaartje ondersteunt, kun je aangeven dat Disney Plus naar het kaartje moet downloaden. Downloads kun je handmatig verwijderen. Als je dertig dagen offline bent, blokkeert Disney Plus je downloads.

