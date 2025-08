Deze Duolingo-alternatieven werken beter om een taal te leren

Duolingo is op dit moment de bekendste app voor het leren van een taal, maar er zijn betere alternatieven om mee aan de slag te gaan.

Duolingo-alternatieven om de taal echt te leren

Denk je aan het leren van een taal, dan denk je aan Duolingo. De extreem populaire app houdt talloze mensen in zijn greep, omdat ze hun streak niet willen verliezen of omdat de groene uil anders boos wordt.

Dat is niet gek, want Duolingo is een hele goede app. In plaats van je tijd verdoen door op sociale media te scrollen, ben je in Duolingo daadwerkelijk bezig met kennis opdoen. Handig als je op vakantie gaat, gaat emigreren of gewoon je hersenen wil trainen. Maar kun je na een jaar Duolingo de taal ook vloeiend spreken?

Gamification

Duolingo is een hele slimme app die gamificatie inzet om je dagelijks terug te laten komen. Denk aan die streak die je wil volhouden, maar ook het verdienen van allerlei punten en valuta in de game. En als je de app vaak opent zie je vanzelf veel reclames, of neem je mogelijk een abonnement.

De app doet wel een hoop goeds voor het leren van een taal, zoals het combineren van luisteren, lezen, schrijven en spreken. Maar zodra iemand na een jaar dagelijks Italiaans te oefenen tegenover een Italiaan staat om een gesprekje te voeren, gaat het waarschijnlijk mis.

Taal leer je vooral in contact met anderen, of door je op andere manieren aan de taal bloot te stellen. Denk aan het kijken van films en series. Je pikt dan al snel dingen op waar je echt wat aan hebt, terwijl je bij Duolingo om een of andere reden bezig bent met zinnen als ‘de olifant draagt een rode jurk’ of ‘mijn zus eet een sinaasappel’.

Niet als enig middel

Duolingo kan nog steeds waardevol zijn. Het is zoals gezegd een bijzonder goed gemaakte app en je kunt er zeker woorden mee oppikken die je herkent als je in het buitenland bent. Maar als je de taal echt wil leren moet je het combineren met andere middelen.

Geen van onderstaande alternatieven biedt de ultieme tool om een taal te leren, maar door meerdere apps te combineren heb je een grotere kans om de taal vloeiend te spreken.

1. Lingodeer: meer aandacht voor grammatica

Wil je iets dat heel erg op Duolingo lijkt maar net de volgende stap neemt op het gebied van talen leren? Dan is Lingodeer een interessante optie. Duolingo laat op het gebied van grammatica namelijk nog wel wat te wensen over, maar daar is Lingodeer juist sterk in. Dat maakt de app wat minder toegankelijk dan Duolingo, maar dit onderdeel is wel nodig om de taal echt te leren.

LingoDeer - Learn Languages LingoDeer - Learn Languages Apps 8.4 (443.174 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. HelloTalk: praten met een moedertaalspreker

Omdat het praten met mensen die de taal spreken zo belangrijk is, is HelloTalk een hele goed toevoeging op Duolingo. Met deze app kom je in contact met moedertaalsprekers. Dat kan via tekst, audio of video. Hoewel dit een beetje spannend kan zijn, is het een laagdrempelige manier om te oefenen met gesprekken zodat je bij echte situaties niet met een mond vol tanden staat.

HelloTalk - Leer Talen HelloTalk Learn Languages App 7.0 (217.168 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Busuu: Feedback op je lessen

Hoewel Busuu lang niet zoveel talen heeft als Duolingo en best duur kan zijn, is het een hele fijne app om een taal te leren. Niet tekenfilmfiguurtjes, maar echte mensen spreken via video de taal in. Vooral bijzonder is de mogelijkheid om feedback op je lessen te krijgen van moedertaalsprekers.

Busuu: talen leren Busuu 9.2 (980.733 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Babbel: sneller die zinnen die je nodig hebt op vakantie

Het kan frusterend zijn als je bij Duolingo wil leren hoe je eten bestelt of de route vraagt, terwijl de app je eerst andere dingen wil leren. Babbel richt zich juist eerst op de woorden en zinnen die je nodig hebt op vakantie. Ook heeft de app meer uitleg over de talen die je leert. De app is wel wat droger, maar de focus ligt op leren en niet op entertainment.

Babbel - Learn Languages Babbel 8.6 (1.085.239 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Language Transfer: geen ads, geen kosten

Als jij je stoort aan de advertenties van Duolingo of dat die uil je telkens een abonnement probeert aan te smeren, dan is Language Transfer een interessante optie. De app is lang niet zo flitsend als Duolingo, maar er is genoeg content om van te leren.

Language Transfer Language Transfer 10.0 (13.239 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Talkpal: talen leren met AI

Generatieve kunstmatige intelligentie is goed met taal, dus kan je ook uitstekend helpen met het leren van een nieuwe taal. Met de juiste prompts kun je met ChatGPT of Gemini een hoop leren, maar er zijn ook AI-tools beschikbaar met het specifieke doel om te helpen met het leren van een taal. Talkpal is zo’n tool, die een eigen Android-app heeft. Je kunt chatten, een rollenspel spelen, een debat voeren en meer.

Talkpal - AI Taal Leren Talkpal, Inc. 8.6 (24.796 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

7. Netflix: kijk series en films in een andere taal.

Ook apps die al op je smartphone staan kun je gebruiken om je in de taal onder te dompelen. Zoek op Netflix een serie of film op in deze taal. Je mag dan best de ondertiteling aanzetten, maar je krijgt hoe dan ook woorden en zinnen mee.

Netflix Netflix, Inc. 6.8 (14.886.110 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

8. YouTube: maak een tweede account

Ook YouTube staat vol met leuke video’s waarin de taal die je leert wordt gesproken, alleen kan het lastig zijn om die te vinden. Onze tip is om een tweede account te maken waarmee je video’s in die taal opzoekt. Het algoritme past zich dan vanzelf aan. Via je profielfoto wissel je makkelijk tussen de verschillende accounts.

YouTube Google LLC 7.8 (165.243.730 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op vakantie

Wil je jouw kennis van een taal echt uittesten? Dan is het tijd voor een vakantie. Check onze tips met apps voor een last minute vakantie en hoe AI kan helpen op reis.