Met deze gratis app kijk je altijd en overal live tientallen sporten

De EBU, ook wel de European Broadcasting Union, heeft Eurovision Sport geïntroduceerd. De gratis streamingdienst zendt sportwedstrijden uit. We praten je in dit artikel bij.

Eurovision Sport uitgelegd

Eurovision Sport is door de EBU gelanceerd. Mocht de naam je bekend voorkomen: de EBU, ook wel European Broadcasting Union, is ook de organisator van het Eurovisie Songfestival. Onder andere Europese kampioenschappen en verschillende wereldkampioenschappen zijn straks op de streamingdienst live te bekijken.

De EBU zegt met deze dienst live sport te willen ‘democratiseren’. Zo zouden sportwedstrijden zichtbaarder worden voor kijkers. Het is de eerste streamingdienst voor consumenten die de publieke uitzendgroep aanbiedt. Volgens de publieke uitzendgroep heeft momenteel slechts een derde van alle sportfans toegang tot premium sportkanalen.

De dienst is overigens geen vervanging van de streamingdiensten van publieke omroepen die zich bij de European Broadcasting Union hebben aangesloten. EBU zegt dat Eurovision Sport als een aanvulling moet worden gezien.

De EBU zegt de mediarechten in handen te hebben van meer dan veertien verschillende sporten. Zo zijn er Olympische sporten en wereldkampioenschappen te zien zoals gymnastiek, biathlon en kanoën. Ook is er ‘volledige gendergelijkheid’ op elk live-sportevenement: zowel de vrouwen- als mannen-categorieën krijgen evenveel zendtijd.

Zo kijk je gratis sport

De dienst is vanaf nu, volgens de EBU, wereldwijd gratis te bekijken. Of dit enkel geldt voor Europese gebruikers, of dat de dienst ook beschikbaar komt voor bewoners in bijvoorbeeld Afrika, Amerika en Azië is nog niet duidelijk.

De EBU zegt meer dan 43.000 uur aan sport per jaar uit te gaan zenden. Er zijn contracten afgesloten met 28 verschillende internationale sportfederaties om de sporten te kunnen laten zien.

Eurovision Sport is te bekijken via je webbrowser, een Android-app en een iOS-app. Deze zijn ontwikkeld door Nagravision, een bedrijf dat systemen en software ontwikkelt voor zowel bekabelde als digitale televisie. De Eurovision Sport-app is nu te downloaden.

