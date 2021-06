Versla je vrienden tijdens het EK voetbal met één van deze poule-apps

De straten kleuren langzaam oranje, want het EK voetbal staat voor de deur! Natuurlijk mag een poule niet ontbreken op jouw smartphone. Daarmee voorspel je de uitslagen en versla je je vrienden. Wij zetten een paar leuke EK poule-apps op een rijtje.

4 leuke EK poule-apps

Door mee te doen aan een poule maak je het EK nog nét een beetje spannender. Je voorspelt de uitslagen en gokt wie er doorgaan naar de volgende ronde. Dat doe je samen met of tegen je vrienden, zodat het toernooi een persoonlijke dimensie krijgt.

In dit artikel zetten we vier leuke EK poule-apps voor je op een rijtje. Heb jij een beetje verstand van voetbal? Dan ga je er straks misschien wel met de winst vandoor…

1. Voetbalpoules

Voetbalpoules is een overzichtelijke app die je het hele jaar door gebruikt om uitslagen te voorspellen. Voor het EK is een speciale pagina aangemaakt. Daarmee is het heel eenvoudig om een poule op te zetten voor jou en je vrienden.

Je kunt tot één seconde voor de wedstrijd begint je voorspelling doorgeven. Voetbalpoules is gratis te gebruiken voor poules tot en met 25 deelnemers. Als je nóg meer vrienden hebt, moet je betalen.

2. Flexvoetbal

Met Flexvoetbal voorspel je voorafgaand aan elke wedstrijd de uitslag. Ook vul je per groep de eindstand in en geef je de uiteindelijke winnaar en topscorer aan. Je verdient natuurlijk de meeste punten door uitslagen (gedeeltelijk) juist te voorspellen.

Er zijn echter meer manieren om je vrienden te verslaan. Je krijgt namelijk ook punten als je het totale aantal gele kaarten, rode kaarten en gemaakte doelpunten goed hebt. Wie zich verdiept in de statistieken kan zo een hoge score behalen.

3. Poules.com

Poules.com biedt een brede selectie van wielren-, race- en voetbalpoules. Het EK mag uiteraard niet ontbreken. De app houdt je up-to-date over de laatste uitslagen en met behulp van uitgebreide statistieken voorspel je wie gaat winnen. Je krijgt punten voor de meest uiteenlopende voorspellingen, zoals het aantal rode kaarten en tegendoelpunten.

Je kunt je eigen poule starten of meespelen met een bestaande poule. Als je eenmaal aan het spelen bent, houdt Poules.com je indien gewenst constant op de hoogte via notificaties. Vrienden nodig je gemakkelijk uit via een linkje.

4. Scorito.com

Scorito.com is al jaren populair onder voetballiefhebbers. Ook als je geen grote voetbalkenner bent, kun je eenvoudig met je vrienden en collega’s meespelen. Doordat er meerdere invulmomenten zijn, kun je een mindere score altijd nog herstellen.

Per wedstrijd biedt deze EK poule-app handige statistieken en historische data. Daarnaast wordt ieder doelpunt, assist en kaart direct verwerkt. Zo kun je je voorspelling altijd op de voet volgen en wordt iedere wedstrijd extra spannend.

Meer over het EK voetbal

Het EK voetbal stond voor 2020 op de planning, maar dankzij het coronavirus werd het toernooi verschoven naar 2021. Het meest opvallende van dit EK is misschien wel de opzet. De elf speelsteden van het EK 2021 zijn verspreid over heel Europa. Het is de eerste keer dat dit gebeurt; voorheen werd het toernooi steeds door één land georganiseerd.

Het EK vindt eens per vier jaar plaats. Het is dan ook een evenement waar veel voetbalfans al tijden naar uitkijken. Bij Android Planet zitten we er ook al helemaal klaar voor. Het EK gaat op 11 juni 2021 van start in Rome en duurt ongeveer een maand.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de leukste apps? Dat kan via deze website, de Android Planet-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.