EK Voetbal 2021: Volg het speelschema en de uitslagen met deze apps

Het EK Voetbal van 2021 barst bijna los en het speelschema staat gewoon op je smartphone. Met deze apps check je makkelijk en snel wie er spelen én de uitslagen achteraf.

EK Voetbal 2021 speelschema bekijken doe je met deze apps

Een beetje verwarrend is het wel: het EK-voetbal van 2020 vindt plaats in 2021. Afgezien hiervan zijn de ingrediënten echter hetzelfde: de nationale teams nemen het tegen elkaar op om uit te vechten wie de beste van Europa is.

Er worden een hoop partijen gespeeld en om op de hoogte te blijven van het EK Voetbal 2021 speelschema gebruik je het best één van de onderstaande apps. In basis doen ze allemaal hetzelfde, maar er zijn wel verschillen.

1. EK App 2020 in 2021

De prijs voor meest originele naam gaat ‘EK App 2020 in 2021’ niet winnen, maar de app doet wat ‘ie moet doen. Je blijft gemakkelijk op de hoogte van het speelschema en het thuisvenster laat alle groepen zien die strijden om de Europese beker. Vervolgens tik je op de poules om te kijken welke landen het onderling tegen elkaar opnemen.

Zodra de wedstrijd bijna van start gaat, vertelt de app je ook de precieze opstellingen. Tijdens het voetballen wordt het statistiekvenster bovendien continu bijgewerkt, zodat je precies ziet hoe de verhoudingen liggen.

Verder kun je met deze EK-app niet alleen het speelschema volgen, maar ook favoriete teams aanwijzen. Je krijgt zo een pushmelding op het moment dat Nederland (of een ander land) aftrapt en scoort.

Euro Football App 2020 in 2021 - Live Scores TorAlarm GmbH 9,4 (95.026 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. EK Speelschema 2020 2021

Ook de naam van deze app windt er geen doekjes om. Met ‘EK Speelschema 2020 2021’ blijf je op de hoogte van het speelschema en de uitslagen: niets meer, niets minder.

De app pakt het wel net iets anders aan dan de hiervoor besproken concurrent. Het thuisvenster bestaat namelijk uit één lange lijst van alle wedstrijden die gespeeld worden, in plaats van dat de matches per poule verzameld zijn. Welke van de twee je voorkeur heeft, is natuurlijk persoonlijk.

In het tweede tabblad kun je de stand per groep bijhouden en druk je op een specifiek land, dan zie je direct alle wedstrijden die zij gaan spelen. Via de drie puntjes rechtsboven in het scherm kun je bijvoorbeeld meldingen aanzetten, zodat je een seintje krijgt als er een rode kaart of doelpunt is gevallen.

Euro Fixtures 2020 2021 App - Live Scores YouCorp 9,4 (22.983 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. EURO 2020

De mooist vormgegeven EK-app om het speelschema te volgen is zonder twijfel die van de officiële organisatie zelf. Met EURO 2020 bekijk je makkelijk per dag wie er spelen. Tik je vanuit het thuisscherm door, dan krijg je een volledig overzicht van alle groepen en onderlinge matches te zien. Ook kun je de selecties van alle landen zien.

Met de EURO 2020-app kun je echter meer dan alleen het EK-speelschema volgen. De app praat je bijvoorbeeld ook bij over de verschillende nationale selecties die meedoen en over de uitslagen van de vriendschappelijke wedstrijden voorafgaand aan het eindtoernooi.

Ook kun je met de EURO 2020-app je eigen droomelftal samenstellen, samen met vrienden een poule leggen om de wedstrijden te voorspellen en achteraf mooie momenten terugkijken. Kortom, met deze app volg je niet alleen het speelschema van het EK voetbal 2021, maar krijg je ook de hele belevering eromheen mee.