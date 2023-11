Op vakantie of reis doe je met een esim van Nomad

Steeds meer smartphones hebben ondersteuning voor een esim. Handig voor als je op vakantie gaat, want je koopt gewoon vooraf zo’n digitaal simkaartje en dat kan via onder andere Nomad.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Esim van Nomad: dit zijn onze ervaringen

Vorige week was redacteur Colin in China op bezoek bij een Chinese smartphonefabrikant, waarover je later meer leest op Android Planet. Daar gebruikmaken van je normale Nederlandse simkaart is niet echt een aanrader, want de kosten rijzen dan de pan uit en dus ging hij op zoek naar een alternatief.

Via via kwam enkele keren de naam Nomad voorbij, een bedrijf waar je vooraf een zogenaamde esim kunt bestellen voor nagenoeg elk land ter wereld. Het gaat wel veelal om simkaarten waarmee je alleen data kunt gebruiken. Wil je ook kunnen bellen, dan moet je op zoek naar een andere aanbieder. Wel zijn er voor enkele landen digitale simkaarten te koop waarmee je kunt sms’en via Nomad.

Je moet dus van te voren ook goed checken of jouw toestel ondersteuning biedt voor een esim. De Google Pixel 8 Pro die ik gebruik biedt dat en dus was het een kwestie van bestellen en activeren. Aan data heb ik genoeg, want dan kun je ook bellen via bijvoorbeeld WhatsApp – en sms’en doe ik nooit meer.

Nomad eSIM: Prepaid Data Plan LotusFlare Inc 8,2 (787 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar de juiste databundel

Via de app kies je makkelijk en snel voor welk land je een esim met databundel wil afsluiten. Omdat ik niet alleen naar China, maar ook naar Hong Kong zou gaan, koos ik voor een bundel die actief was in meer Aziatische landen. Kwestie van je databundel kiezen en bestellen maar. Betalen kan bijvoorbeeld met je creditcard of PayPal-account.

De tarieven zijn redelijk te noemen, hoewel dat wel ligt aan welk plan je kiest en hoeveel data daarbij zit. Ik betaalde voor een 20GB-bundel 27,50 euro, maar je kunt ook kiezen voor veel kleinere of juist grotere bundels. Via de app krijg je ook hulp bij het installeren van de esim, wat zo gepiept is.

Ook wordt aanbevolen dat je de esim inlaadt voordat je jouw reisbestemming bereikt. Wel zo handig natuurlijk, want als je daar aankomt heb je nog geen internet om alles te regelen en een eventuele FAQ te bekijken. De bundels zijn een hele tijd geldig, wat weer ligt aan welke je hebt besteld, en gaan in vanaf de eerste keer dat je een dataverbinding maakt met het buitenlandse netwerk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ervaringen Nomad-esim

Na het bestellen heb ik in Nederland alles geactiveerd en ingeladen en in het vliegtuig heb ik mijn normale Vodafone-simkaart uitgeschakeld en de Nomad-esim geactiveerd. Toen we landden in Hong Kong was het een kwestie van de vliegtuigmodus uitschakelen en binnen enkele minuten kon ik al verbinden met de esim – en even WhatsAppen naar het thuisfront.

Ook in verschillende gebieden in China werkte de Nomad-esim zoals het hoort, was de verbinding stabiel en waren de snelheden prima om mee te werken. Via de overzichtelijke app kun je precies zien hoeveel data je hebt verbruikt en je hoeft niet bang te zijn voor extra kosten, want die zijn er niet.

Je kunt er terecht voor simkaarten voor nagenoeg alle landen in de wereld en er natuurlijk ook meerdere kopen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat als je de esim geladen hebt op een toestel, je ‘m niet meer op een andere smartphone kunt activeren.

Meer artikelen over geld besparen:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.