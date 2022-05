Met deze apps volg je S10 tijdens Eurovisie Songfestival 2022

Zangeres S10 vertegenwoordigt Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival 2022. Met deze apps volg je haar en de rest van de shows op de voet.

Eurovisie Songfestival 2022 apps

Mogelijk denk je bij het horen van ‘S10’ aan de smartphone van Samsung, maar daar gaat verandering in komen. Deze week vertegenwoordigt S10 (Stien den Hollander) namelijk Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival 2022 met het gevoelige liedje De Diepte.

Op dinsdag 10 mei is vanaf 21:00 uur de eerste halve finale te zien vanuit Turijn, waar S10 als achtste act optreedt. Donderdag 12 mei is de tweede halve finale. Mocht S10 doorgaan naar de finale, waar we uiteraard wel vanuit gaan, dan kijk je daar zaterdag 14 mei naar. Met de volgende apps volg je S10 en het Eurovisie Songfestival op de voet.

1. Eurovision Song Contest

Natuurlijk start het plezier bij de officiële Eurovision Song Contest-app. Deze app moet je hebben als je tijdens de shows wil stemmen op je favoriete artiest. Daarnaast vind je in de app nieuws, informatie over alle deelnemers en zie je precies wie er wanneer optreedt. Leuk is ook dat je de liedteksten van de nummers in de app vindt, zodat je tijdens de show mee kunt zingen.

2. Songfestival

Met de vernieuwde Songfestival-app van de AVROTROS mag je laten horen wat je van alle acts vindt. Elke act mag je beoordelen op het nummer, de zang en het gehele optreden. Dat telt niet mee met de officiële stemming, maar is gewoon voor de leuk. In de app maak je vriendengroepen aan, zodat je ook precies ziet wat je vrienden voor cijfers hebben gegeven. Tevens kun je jouw scores vergelijken met de rest van Nederland.

3. My Eurovision Scoreboard

Wie geef jij twaalf punten? Met deze app maak je een ranglijst met je favoriete liedjes. Van elke inzending kun je een stukje luisteren, waarna je het liedje naar de juiste positie sleept. Helaas telt deze score niet mee met de officiële uitslag. Als je een lijst hebt gemaakt, kun je die wel makkelijk delen met anderen.

4. NPO/YouTube

De shows kijken kan via verschillende apps. Natuurlijk worden de halve finales en de finale uitgezonden op NPO 1, dus kun je gratis live kijken via de NPO-app. Wil je geen Nederlands commentaar, dan kijk je met YouTube via het officiële Eurovision Song Contest-kanaal.

5. Twitter

Als je niet op Twitter zit tijdens het Eurovisie Songfestival, dan mis je de helft van het plezier. Volg de hashtags en je krijgt al het commentaar en de leukste grappen mee over de acts op het podium.

