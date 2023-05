Met deze apps volg je Eurovisie Songfestival 2023 op de voet

Eurovisie staat weer voor de deur, met Mia Nicolai en Dion Cooper die Nederland vertegenwoordigen. Met deze Eurovisie Songfestival 2023-apps volg je het evenement op de voet.

Eurovisie Songfestival 2023-apps

We kunnen bijna weer genieten van het Eurovisie Songfestival. Op 9 mei wordt de eerste halve finale uitgezonden waar Nederland als een-na-laatste zal optreden. Mia Nicolai en Dion Cooper zingen dan het nummer Burning Daylight. Op 11 mei wordt de tweede halve finale uitgezonden en de grote finale is op zaterdag 13 mei.

Ben je ook liefhebber en wil je dit evenement zo goed mogelijk meekrijgen, dan heb je de juiste apps nodig. We zetten de essentiele Eurovisie Songfestival 2023-apps voor je op een rijtje.

1. Eurovision Song Contest

Dit is de officiële internationale app voor het Songfestival. Hiermee kun je onder andere dingen leren over de deelnemers en lezen wat er op sociale media wordt gezegd over het Songfestival. Het belangrijkste is dat je via deze app kunt stemmen tijdens de liveshows. Nieuw is deze keer dat je een eigen top 10 kunt samenstellen. Wie geef jij 12 punten?

Eurovision Song Contest digame GmbH 4,6 (23.354 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Songfestival

Dit is de officiële Nederlandse app van AVROTROS. In deze app kun je alle optredens beoordelen op het nummer, de zang en de act. Vervolgens kun je zien wat je vrienden of de rest van Nederland er van vinden.

In de app vind je verder alle info over de uitzendingen en zijn de uitslagen terug te vinden. Let wel op: met deze app kun je niet officieel je stem uitbrengen, dat doe je met de officiële internationale app hierboven.

Songfestival AVROTROS 6,4 (237 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. NPO Start/YouTube

Als je geen televisie hebt en toch wil kijken, kan dat op verschillende manieren. Wil je puur naar het Songfestival kijken zonder commentaar, dan start je de livestream via het officiële Eurovision Song Contest-kanaal. Wil je een gratis stream van NPO 1 met Nederlands commentaar? Dan download je de NPO Start-app.

NPO NPO 4,8 (30.717 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

YouTube Google LLC 8,2 (148.688.549 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Twitter

Gelukkig is Twitter nog niet gevallen voordat het Eurovisie Songfestival plaatsvindt, want dit evenement is eindeloos leuker als je ook de berichten op Twitter leest. En dan natuurlijk zelf ook je best doen om een goede grap te verzinnen en viral te gaan. Let dan wel op dat je de goede hashtags gebruikt. Met #Eurovision zit je sowieso goed.

Twitter X Corp. 8 (21.007.423 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. VisitLiverpool

Ga je naar Liverpool om Eurovisie optimaal te beleven en misschien zelfs bij een live show te zijn? Dan moet je de VisitLiverpool-app hebben. In de stad gebeurt tussen 1 en 15 mei namelijk een hele hoop rond het festival.

VisitLiverpool by Mallcomm Mallcomm Limited Gratis via Google Play via Google Play

Android Planet-app

