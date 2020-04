Facebook Gaming Gratis Onze score 7

Met de nieuwe app voor Facebook Gaming wil het bedrijf verder de concurrentie aangaan met Twitch en YouTube, maar of dat lukt? Lees onze Facebook Gaming review.

Facebook Gaming review: app met een identiteitscrisis

Facebook heeft besloten om zijn Facebook Gaming-app eerder beschikbaar te maken, omdat veel mensen nu thuiszitten. Het is een plek waar je kunt kijken hoe mensen games spelen, om zelf te streams te starten en spelletjes te spelen.

De vervroegde release van de app is wel wat vreemd. Het is namelijk logischer dat mensen, nu ze thuis zitten, streams op de televisie of computer kijken. Maar Facebook heeft ook andere plannen. Het bedrijf wil de concurrentie aan met Twitch (van Amazon) en YouTube (van Google), de grootste partijen voor gamestreams. Er is namelijk een hoop geld met deze markt te verdienen en een goede app kan helpen.

Kijken en spelen

Opvallend genoeg is er een groot verschil in de games die via de app zijn te kijken en de spelletjes die je kunt spelen. In de streams zijn games zoals Call of Duty, League of Legends, Fortnite en PlayerUnknown’s Battlegrounds populair. Als je de app voor het eerst start, kies je welke games en welke streamers je interessant vindt. Die worden dan op een soort Facebook-wall geplaatst.

Maar de games die je zelf kunt spelen zijn casual spelletjes. Daar zitten enkele grote hits tussen zoals Words With Friends, maar ook een hoop suffe flashspelletjes die niets meer zijn dan een manier om even een minuutje tijd te doden.

Facebook wil alle gamers bedienen, maar hardcore gamers die streams kijken van stoere actiegames zijn niet dezelfde mensen die graag een casual spelletje spelen. De tante die Words With Friends wil doen, wordt overweldigd door een app met een focus op luide actiegames en streamers. Terwijl de gamer die streams kijkt niets te maken wil hebben met de casual spelletjes die in elke hoek van de app worden gepromoot.

Zelf streamen

Een manier waarop de app zich onderscheid van de concurrentie is hoe makkelijk is om een smartphonegame te streamen. Met een paar tikjes deel je jouw game al met vrienden. Je tikt op de grote blauwe knop, kiest een game die op je telefoon staat geïnstalleerd en je bent live.

Maar hoe populair smartphonegames ook zijn, het zijn niet de games die mensen op streams kijken. Wellicht met een paar uitzonderingen zoals PUBG: Mobile en Clash Royale. De meeste kijkers zoeken naar grote pc-games gespeeld door bekende streamers.

Big business

Het streamen van games is big business en die markt blijft maar groeien. Het is dus niet verwonderlijk dat Facebook ook een stuk van de taart wil. Facebook Gaming loopt echter flink achter op de concurrentie. Het is twijfelachtig of deze app daar veel aan gaat veranderen.

Voor het zelf streamen van smartphonegames is de app wel fantastisch, maar voor de rest voelt het alsof Facebook alles wat het bedrijf met gaming doet tegen de muur heeft gegooid en het niet goed blijft plakken.

Facebook Gaming downloaden

Facebook Gaming is via onderstaande link gratis in de Play Store te downloaden.

→ Download Facebook Gaming in de Play Store (gratis)