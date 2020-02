Facebook Lite Gratis Onze score 7,5

Facebook krijgt eindelijk een donkere modus, maar dat geldt op dit moment helaas enkel voor de Lite-versie van de app.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook Lite donkere modus

Facebook geeft zijn apps beetje bij beetje een donkere modus. Zo hebben Messenger en Instagram al een donkere versie en komt er een donkere modus voor WhatsApp aan. De Facebook-app mist deze functie nog. De Lite-versie van Facebook krijgt de primeur.

Facebook Lite is een lichte versie van de app, voor mensen met een trage telefoon en een beperkte databundel. De app is voornamelijk bedoeld voor ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland kan het prettig zijn. Met de nieuwe donkere modus kan de app niet enkel minder belastend zijn voor het geheugen en de data, maar ook de accu.

De donkere modus in Facebook Lite geeft een indruk over hoe deze functie in de volledige app eruit komt te zien. De app gebruikt een donkergrijze achtergrondkleur in plaats van het overweldigende wit. Dat geldt voor alle onderdelen van de app.

Normaal krijgt de Lite-versie van de Facebook-app pas later nieuwe functies. Dat de app deze keer dus de primeur heeft, is verrassend. De app heeft onder andere iets minder functies en minder animaties om de smartphone en databundel minder te belasten.

De schakelaar voor de donkere modus is te vinden in het menu. Zie je die nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want de nieuwe functie is nog aan het uitrollen. Zorg er in ieder geval voor dat je de nieuwste versie van de Facebook Lite-app hebt gedownload. Dat kan via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Facebook Lite in Google Play (gratis)

Donkere modus in Android 10

Sinds Android 10 heeft het besturingssysteem een eigen donkere modus. Zo zet je de donkere modus in Android aan. Daarnaast hebben een hele hoop Google-apps een donkere modus.

Lees het laatste nieuws over Facebook