Facebook gaat de beveiliging van Messenger aanpakken. Dit betekent dat je de app binnenkort kunt ontgrendelen via een vingerafdruk of met behulp van gezichtsherkenning.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook Messenger en beveiliging

In een blog van Facebook gaat het bedrijf verder in op de beveiliging van Messenger. Er wordt namelijk biometrische beveiliging toegevoegd aan de applicatie. Zodoende kun je de app beveiligingen met je vingerafdruk of via gezichtsherkenning. Volgens het bedrijf kun je zo zonder zorgen je telefoon uitlenen aan een vriend of kennis, zonder dat ze in je Messenger-gesprekken gaan neuzen.

De functie heet App Lock en maakt gebruik van de privacyinstellingen van de telefoon. Als je al een vingerafdruk hebt ingesteld, kan Messenger die ook gebruiken om te ontgrendelen. Datzelfde geldt voor gezichtsherkenning, waarbij de frontcamera wordt gebruikt. In het bericht noemt het bedrijf expliciet dat deze biometrische data niet wordt opgeslagen en verstuurd naar de servers van Facebook.

Nog meer privacy-opties

In dezelfde blog zijn ook andere nieuwe privacy-opties bekendgemaakt. Deze hebben te maken met de chat- en telefoongesprekken via Messenger. Zo kun je als gebruiker zelf bepalen wie jou wel of niet kan bellen of een bericht kan sturen. Daarnaast gaat het bedrijf bezig met het vervagen van afbeeldingen van onbekende gebruikers. Zo’n soortgelijke functie is al te vinden in WhatsApp en Instagram.

Uitrol App Lock voor Android

Wanneer precies je gebruik kunt maken van biometrische beveiliging bij Messenger op je Android-toestel is nog onbekend. Facebook zelf spreekt over “de aankomende maanden”. Deze mogelijkheid is al wel uitgerold voor de apps voor de iPhone en iPad van Apple.

Check ook onze tip hoe je makkelijk en snel je scherm deelt in Facebook Messenger of lees alles over Messenger Rooms. Daarmee kun je videobellen met een groep van maximaal 50 mensen. Tot slot vinden is Messenger ook één van de beste apps om te gebruiken in combinatie met Android Auto.

Nog meer meer lezen over Facebook Messenger: