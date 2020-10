Facebook Messenger heeft een nieuw logo en is een aantal nieuwe functies rijker. Met een nieuwe chatthema’s, selfiestickers en een verdwijnmodus wil het bedrijf de centrale communicatie-app voor jou en je vrienden worden.

Lees verder na de advertentie.

Facebook Messenger logo in een nieuw roze-blauw jasje

De visuele update van Facebook Messenger is onderdeel van het initiatief om Facebook-gebruikers in contact te brengen met mensen op Instagram. Zo brengt het nieuwe Messenger-logo de twee sociale mediakanalen qua uitstraling al een stap dichter bij elkaar. Het pictogram neemt afscheid van zijn effen blauwe kleur en maakt plaats voor een blauw-naar-roze kleurverloop.

Naast het nieuwe logo krijgt de berichten-app van Facebook ook een aantal nieuwe thema’s. Hierdoor is het mogelijk om gesprekken een persoonlijk tintje te geven. Met selfiestickers kunnen gebruikers pictogrammen aan hun foto’s toevoegen. Ook introduceert Messenger nu de verdwijnmodus waarmee je kunt instellen dat berichten na een bepaalde tijd automatisch verdwijnen.

‘Facebook en Instagram worden langzaam één’

Facebook kondigde de update in september al aan en noemde het toen de grootste berichtenintegratie tot nu toe. Het bedrijf werkt eraan om gebruikers verder met elkaar te verbinden. Deze verbinding willen ze bij zowel Facebook als Instagram doorvoeren. Binnenkort is bijvoorbeeld cross-app-communicatie mogelijk. Eerst zal deze update alleen beschikbaar zijn voor Noord-Amerikaanse gebruikers. Wanneer de functie naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Videoparty: samen video’s kijken op Facebook

De Messenger-app is de laatste tijd volop in ontwikkeling. Met virtuele chatrooms en Videoparty, een functie om samen met vrienden video’s te kijken, geeft Facebook gebruikers veel keuzes om met elkaar in contact te komen.

Met Videoparty wil Facebook het kijken van video’s een meer sociale bezigheid maken. In de basis lijkt de functie een beetje op de manier waarop live video’s te bekijken en te becommentariëren zijn. Het verschil zit ‘m in de openbaarheid. Zo kun je met Videoparty ervoor kiezen om met een selecte groep vrienden op de digitale bank te ploffen.

Lees meer over Facebook Messenger