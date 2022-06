Met Facer kies je uit duizenden digitale wijzerplaten voor je smartwatch

Heb je een Wear OS-horloge, dan is Facer een aanrader. Daarmee vind je namelijk altijd de perfecte digitale wijzerplaat voor jouw smartwatch. Wat de app allemaal te bieden heeft, lees je hier.

Facer Watch Faces: ruime keuze voor iedereen

Smartwatches zijn te koop van allerlei merken, in allerlei vormen en met allerlei besturingssystemen. Veel horloges hebben verschillende digitale wijzerplaten, ook wel watchfaces genoemd. Heb je echter een smartwatch met Wear OS dan kun je met Facer Watch Faces je lol op. In de app vind je duizenden wijzerplaten, zodat je er altijd eentje vindt die op dat moment het beste bij je stemming of outfit past.

Facer-app op smartwatch

Facer zet je snel en simpel op je telefoon, maar ook op je smartwatch moet je aan de slag. Daarop installeer je de zogenaamde Companion-app. Deze communiceert met de app op je smartphone, zodat je makkelijk en snel een toffe digitale wijzerplaat kunt installeren.

De beste en snelste manier om een watchface te vinden is via je smartphone. Navigeren doe je makkelijk en snel via de knoppen onderaan het scherm. Daar vind je bijvoorbeeld de zoekfunctie waarmee je in bepaalde categorieën zoekt. Ook je favorieten worden daar opgeslagen en je kan er terecht voor toplijstjes.

Tik je op een watchface, dan zie je er direct meer informatie over. Ook kun je soms het uiterlijk aanpassen, zie je andere ontwerpen van dezelfde designer en check je reviews van andere Facer-gebruikers. Met de blauwe knop stuur je de wijzerplaat naar je smartwatch. Op je horloge krijg je dan een melding te zien dat Facer even bezig is en na enkele seconden is de nieuwe wijzerplaat te gebruiken.

Helemaal fan van zo’n watchface? Markeer ‘m dan als favoriet, zodat je hem snel terug kunt vinden. Snel wisselen van wijzerplaat op je horloge zelf? Houd de watchface dan even ingedrukt. Tik vervolgens op het tandwieltje onderaan het scherm en schuif naar links of rechts om recent gebruikte platen weer snel te activeren.

Extra’s: forum, producten en bètaprogramma

Facer bestaat al jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een waar platform van gebruikers en ontwerpers. Die vinden elkaar onder andere via het forum (bereikbaar in de app), waar je allerlei vragen kunt stellen of oplossingen voor een eventueel probleem checkt.

Ben je echt fan van de app, dan kun je er ook terecht voor merchandise zoals t-shirts, stickers of andere kleding. Ook is het mogelijk om bètatester te worden van de app, zodat je nieuwe functies als eerste test. Daarvoor tik je linksboven op het hamburgermenu en kies je voor ‘Join the beta’.

Facer Premium

Wat je vast en zeker direct opvalt is dat er ook betaalde wijzerplaten zijn. Prijzen variëren van enkele tientallen centen tot enkele euro’s. Je kunt per watchface uiteraard betalen, maar ook kiezen voor Facer Premium. Daarbij betaal je een vast bedrag van 2,99 euro per maand om onbeperkt digitale wijzerplaten te downloaden en gebruiken.

Kies je voor een jaarabonnement, dan betaal je 19,99 euro. Daarmee hoef je dus nooit meer voor een losse watchface te betalen. Tevens koop je daarmee de advertenties in de applicatie af. Vaak ontgrendel je met zo’n betaalde versie ook nog meer functies van een wijzerplaat.

Al met al is Facer een prima app om op zoek te gaan naar een fijne digitale wijzerplaat. Betalen is niet per se nodig, want door het grote aanbod zijn er ook genoeg gratis watchfaces te vinden bomvol functies en met designs die iedereen kunnen bekoren.

