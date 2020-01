Apple-gebruikers kunnen elkaar gratis (video)bellen via FaceTime. Deze app is afwezig op Android, maar er zijn wel andere mogelijkheden. In dit artikel bespreken we vijf goede FaceTime-alternatieven voor Android.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

FaceTime voor Android: 5 alternatieven

Apple-gebruikers kunnen elkaar gratis bereiken dankzij FaceTime. De videobel-app is officieel niet verkrijgbaar op Android. Zie je de app wel in de Play Store staan? Download ‘m dan niet! Het gaat hier 100 procent om namaak die mogelijk rommel als adware, malware en ransomware bevat.

Tot zover bekend heeft Apple geen plannen om FaceTime naar Android te brengen. Wel zijn er andere mogelijkheden om elkaar alsnog gratis te bereiken. In dit artikel selecteren we vijf goede alternatieven voor FaceTime op Android.

1. WhatsApp

Waarschijnlijk gebruik je WhatsApp al voor het sturen van chatberichten, maar je kunt ook (video)bellen met de app. De enige vereiste is dat zowel jij als degene die je probeert te bereiken een account hebben. WhatsApp is de meest gebruikte app van Nederland, dus grote kans dat dit het geval is.

Zodoende kun je vrijwel iedereen bereiken, of diegene nu met een Huawei, Samsung of iPhone rondloopt. Bovendien is bellen via WhatsApp gratis. Wel laat de kwaliteit van de verbinding soms te wensen over. Let er verder op dat videobellen veel data verbruikt. Gebruik dus een wifi-netwerk wanneer je een kleine databundel hebt.

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

2. Messenger

Messenger is een losstaande app van Facebook en qua functionaliteit vergelijkbaar met WhatsApp. Zo kun je naast het sturen van tekstberichtjes elkaar ook per telefoon bereiken. Bovendien is het mogelijk om te videobellen via de selfiecamera van je Android-telefoon.

Uiteraard heb je hiervoor wel allebei een Facebook-account nodig. Dit is echter nog steeds het populairste sociale medium van Nederland, dus grote kans dat dit geen probleem is. Uiteraard is ook de kwaliteit van je internetverbinding van belang. Facebook Messenger is net als WhatsApp een gratis alternatief voor FaceTime.

→ Download Facebook Messenger in de Play Store (gratis)



3. Google Duo

Google Duo is misschien wel de beste app die vrijwel niemand gebruikt. Het FaceTime-alternatief zit standaard op alle Android-toestellen, is gratis en wordt doorlopend verbeterd. De ontwikkelaars hebben onlangs bijvoorbeeld de notitie-functie toegevoegd, waardoor je elkaar aantekeningen kunt sturen.

Duo is beschikbaar voor vrijwel alle apparaten met een scherm, zoals Android- en iOS-smartphones, tablets, ‘slimme’ displays als de Google Nest Hub Max en computers. Hierdoor kun je praktisch iedereen bereiken. Ook kun je tegelijkertijd videobellen met maximaal zeven anderen en is de app beschermd met end-to-end encryptie, waardoor je verbinding privé blijft.

→ Download Google Duo in de Play Store (gratis)

4. Signal

Ga jij bewust om met je privacy? Dan is Signal een uitstekend FaceTime-alternatief voor Android. Je gebruikt de app wellicht al om sms-berichten mee te versturen, maar hij heeft veel meer om het lijf, zoals (video)bellen. Bovendien vindt alle communicatie plaats aan de hand van encryptie, wat goed is voor je privacy.

Het grootste nadeel van Signal is de populariteit van de app. Slechts weinig mensen gebruiken dit programma, waardoor je bij lange na niet iedereen kunt bellen. Daarentegen is Signal wel gratis, dus misschien is het een idee om anderen te vragen de app te downloaden. Zodoende kun je steeds meer mensen in je kennissenkring videobellen via Signal.

→ Download Signal in de Play Store (gratis)

5. Skype

Sinds jaar en dag is Skype één van de bekendste apps om elkaar te bereiken via het internet. Je kunt ook videobellen met de app. In veel gevallen is dit gratis, maar niet altijd.

De belangrijkste voorwaarde is dat jullie beiden een Skype-account moeten hebben. Bel je naar iemands mobiele nummer? Dan zijn er mogelijk kosten aan verbonden. Hetzelfde gaat op voor bellen naar het buitenland, of wanneer je iemand via de vaste lijn wil bereiken.

→ Download Skype in de Play Store (gratis)

Meer handige tips

Op Android Planet schrijven we regelmatig over apps die contacten onderhouden makkelijker maken. Grote kans dat je WhatsApp gebruikt, maar wellicht zijn niet alle mogelijkheden bij je bekend.

Neem daarom een kijkje in onze gids met minder bekende WhatsApp-functies. En nu we het toch over de populaire chat-app hebben, controleer ook direct je WhatsApp-privacyinstellingen even. Grote kans dat je anoniemer kunt appen dan je nu doet.