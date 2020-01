Nederland kent meer fietsen dan mensen, en dus zijn er meer dan genoeg fiets-apps. Maar welke moet je kiezen? Android Planet selecteert de beste apps voor je.



De beste fiets-apps voor je Android-smartphone

Nederlanders zijn gek op hun stalen ros. Of je nou van plan bent om door de Hollandse polders of de duingebieden te gaan rijden, met deze fiets-apps verdwaal je nooit meer.

1. Route.nl: duur, maar goed

Route.nl heeft een indrukwekkend aanbod van maar liefst 125.000 fiets- en wandelroutes door Nederland, België en Duitsland. Je kunt kiezen uit korte tochten van zo’n 15 kilometer, maar ook voor heuse dagtochten van meer dan 100 kilometer.

Er staan 100.000 gratis fietsroutes in Route.nl die handmatig zijn samengesteld door de makers. Geef simpelweg op waar en hoe lang je wil gaan fietsen, en je krijgt automatisch honderden routes voorgesteld. Daarnaast vind je een tekstje over de omgeving en wat praktische informatie, zoals vlakbij gelegen treinstations.

Route.nl is in principe gratis te gebruiken, maar kent ook een betaalde Premium-versie van 9,99 euro per jaar. Na aanschaf kun je gebruikmaken van gesproken fietsinstructies, heb je geen last van advertenties en kun je routes downloaden voor offline gebruik.

2. Fietsnetwerk: heel compleet

Ook raden we Fietsnetwerk aan. Deze app doet in hoofdlijnen hetzelfde als bovenstaande applicaties – fietsroutes tonen – maar dan completer. Het aanbod is namelijk zeer uitgebreid. Niet alleen kun je fietsroutes zoeken op basis van afstand of start- en eindpunt, maar ook op thema.

Wanneer je bijvoorbeeld voor het thema ‘Veluwse volksverhalen’ kiest, word je langs allerlei pittoreske dorpjes geleidt met intrigerende verhalen. Deze anekdotes kun je via de app opvragen en als achtergrondinformatie gebruiken.

Bovendien toont Fietsnetwerk handige details over eetgelegenheden, zoals de openingstijden en de route erheen. Nadat je een kop koffie hebt gedronken, krijg je automatisch weer instructies om terug te gaan naar je route. Jammerlijk genoeg kun je routes niet offline downloaden.

3. ANWB Fietsen: voordeel voor leden

De ANWB mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Alhoewel de app minder routes heeft, is het aanbod wel van hoge kwaliteit. Ze zijn namelijk op basis van ANWB-data geselecteerd en samengesteld.

Verder kun je natuurlijk met de app navigeren en wordt je onderweg op de hoogte gehouden van nabijgelegen voorzieningen. De ANWB Fietsen-app toont echter ook of er speciale voorzieningen voor fietsers zijn, zoals servicepunten. Ook zie je in de app of café’s bijvoorbeeld een bandenplaksetje hebben liggen.

Als lid van de ANWB profiteer je bovendien van de Wegenwachtservice. Dit is handig voor wanneer je met een lekke band langs de kant van de weg staat, zonder materiaal om ‘m te plakken. Tot slot krijg je als lid korting bij sommige restaurants als je je pasje laat zien.

