iPhone-gebruikers hebben Find my iPhone, maar ook Android-bezitters kunnen hun telefoon makkelijk en snel terugvinden. In dit artikel behandelen we twee populaire apps om je smartphone op afstand in de gaten te houden.



Find my iPhone voor Android: zo werkt het

iPhones beschikken sinds jaar en dag over Find my iPhone, dat sinds kort als ‘Zoek Mijn‘ door het leven gaat. Met deze app kunnen zij de actuele locatie van hun toestel op afstand bekijken. Zo’n app is ideaal voor wanneer je je telefoon kwijt bent, of wanneer ‘ie gestolen is.

Op Android steekt de vork net iets anders in de steel. Op het besturingssysteem moet je namelijk zelf een app installeren om op afstand een oogje in het zeil te kunnen houden. In dit artikel zetten we onze twee favoriete apps op een rijtje: Google Vind mijn apparaat en Life360.

Eerstgenoemde is ideaal voor wanneer je alleen je eigen smartphone wil terugvinden. Heb je een gezin en raken je kinderen regelmatig hun telefoon kwijt? Probeer dan vooral Life360 eens. Dit Android Find my iPhone-alternatief brengt namelijk enkele unieke gezinsvriendelijke functies met zich mee.



1. Google Vind mijn apparaat

Voor de meeste mensen is ‘Google Vind mijn apparaat’ dé app voor het terugvinden van een Android-telefoon. Dat komt omdat de applicatie doet wat het moet doen, duidelijk is en geen onnodige toeters en bellen bevat. Nadat je Vind mijn apparaat hebt gedownload log je in op je Google-account, waarna je jouw Android-apparaten terugziet.

Op een kaartje zie je de laatst bekende positie van je smartphone(s) en/of tablet(s). Via de slider bovenaan selecteer je het kwijtgeraakte apparaat, waarna je twee opties hebt: afspelen van geluid, of vergrendeling. Eerstgenoemde is ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld je telefoon in huis bent kwijtgeraakt. Zodra je op de knop tikt, begint het toestel namelijk geluid te maken.

Ben je je Android-smartphone buitenshuis kwijtgeraakt, of is ‘ie gestolen? Tik dan op de tweede optie, ‘Beveiligen en wissen’. De eerste stap is het verzenden van een berichtje (met daarin bijvoorbeeld je telefoonnummer) naar de vinder. Wanneer iemand je telefoon op straat heeft gevonden kan hij/zij jou op die manier bereiken.

Is je Android-telefoon gestolen? Dan kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en het toestel op afstand vergrendelen of helemaal wissen. Op die manier kan de dief niet met je persoonlijke gegevens aan de haal gaan. Het nadeel van deze keuze is dat al je persoonlijke gegevens van de telefoon worden verwijderd. Ook jijzelf kunt er dus niet meer bij (indien je je telefoon terugvindt).

→ Download Google Vind mijn apparaat in de Play Store (gratis)

2. Life360

Wil je graag weten waar je jonge kinderen uithangen? Dan is Life360 een ideaal Android-alternatief voor Find my iPhone. De toegevoegde waarde van deze app zit ‘m in het feit dat je naast je eigen toestel, ook de telefoons van familieleden kunt terugvinden. Als gezinshoofd installeer je de app eerst op je eigen toestel, en daarna op het toestel van je kind(eren).

Net als Google Vind mijn apparaat geeft een kaartje overzichtelijk alle actuele locaties van de smartphones binnen jouw familie weer. Vervolgens kun je anderen direct een berichtje sturen, bijvoorbeeld om te vragen of het goed gaat. In geval van nood kunnen kinderen op de ‘Paniek’-knop drukken, waarna jij (en eventueel je partner) een berichtje krijgt met daarin de meest recente locatie van je kind.

Verder zitten er een paar handige functies in die Google Vind mijn apparaat niet heeft, zoals de mogelijkheid om een berichtje te ontvangen wanneer je kind op een bepaalde bestemming is aangekomen. Zo weet je altijd dat hij/zij goed en veilig op school is aangekomen. Tot slot kun je met Life360 gestolen en verloren Android-telefoons terugvinden, net zoals bij de Google-app.

→ Download Life360 in de Play Store (gratis)

Android voor het gezin

Gebruikt jouw gezin Android? Dan is Family Link mogelijk een interessante toevoeging. Met deze Google-app kun je namelijk digitale huisregels vastleggen en je kinderen bijvoorbeeld een bedtijd opleggen.

Ook kun je met Family Link een oogje in het zeil houden door bepaalde apps te weren. Eerder hebben wij al een artikel geschreven met tips om alles uit Family Link te halen. Ook helpen we je verder bij het instellen van de gezinsvriendelijke app.

→ Download Family Link voor ouders in de Play Store (gratis)

→ Download Family Link voor kinderen en tieners in de Play Store (gratis)