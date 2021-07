Fitbit-app problemen leiden tot klagende gebruikers

De Fitbit-app heeft last van veel problemen, waardoor de gezondheidswearables niet goed werken en de app verouderde informatie toont. Dat blijkt uit talrijke klachten van getroffen gebruikers. Het is nog onduidelijk wanneer Fitbit de problemen kan oplossen.

Fitbit-app problemen

De issues met de Fitbit-app spelen al langer dan een week, in ieder geval sinds 13 juli. Gebruikers van een Fitbit-smartwatch of -tracker klagen onder andere op het Fitbit-forum en in de Google Play Store. Klachten komen uit de hele wereld, inclusief Nederland.

Veel gedupeerde gebruikers stellen dat de Fitbit-app niet meer synchroniseert met hun wearable. Dit gaat via bluetooth. Omdat de synchronisatie al dagen niet meer werkt, toont de app verouderde gezondheidsstatistieken en past de wearable zijn tijd niet meer aan als dat moet. Sommige gebruikers lopen daarom nu (op hun vakantiebestemming) rond met een wearable die de verkeerde tijd toont, zonder methode om dit te verhelpen.

Er gaan ook klachten rond die stellen dat het gebrek aan synchronisatie leidt tot het niet binnenkomen van app-meldingen op een Fitbit-smartwatch. Gebruikers krijgen geen meldingen meer van applicaties die normaliter berichten laten zien op de wearable. Denk aan WhatsApp-berichten, maar ook je muziek via Spotify en sms’jes en inkomende telefoongesprekken.

Oplossing nog niet in zicht

Fitbit heeft de synchronisatieproblemen bevestigd op zijn forum en zegt aan een oplossing te werken. Het bedrijf heeft nog niet aangegeven wanneer die oplossing beschikbaar moet komen. Vermoedelijk kan Fitbit zijn app in de Play Store updaten om de problemen te verhelpen. Tot die tijd lijkt er voor gedupeerde Fitbit-klanten geen methode om de synchronisatieproblemen op te lossen.

