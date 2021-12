Boodschappen binnen 10 minuten in huis: welke flitsbezorgers zijn er?

Voor boodschappen hoef je de deur niet uit, want flitsbezorgers komen je ontbijt, avondeten of snack gewoon bezorgen. In steeds meer Nederlandse steden rijden de razendsnelle bezorgers rond, dus is het tijd voor een vergelijking. Dit zijn de verschillen tussen de bekendste flitsbezorger-apps.

De voor- en nadelen van flitsbezorger-apps

Het supermarktlandschap is volop in beweging. Sinds Picnic een paar jaar geleden begon met het bezorgen van boodschappen, kun je tegenwoordig ook al bij zogeheten flitsbezorgers bestellen. Deze bezorgers beloven je spullen binnen ongeveer tien minuten na het plaatsen van de bestelling af te leveren.

Hoe dat kan? Omdat flitsbezorgers vanuit hele lokale distributiecentra in de stad werken. Hier worden de boodschappen opgeslagen. Zodra jij een bestelling plaatst, worden de spullen snel bij elkaar gezocht en vertrekt de bezorger op haar/zijn fiets.

Er zijn nu meerdere flitsbezorger-apps verkrijgbaar, dus leek het ons interessant om deze te vergelijken. Bij iedere winkel hebben we exact dezelfde bestelling gedaan om zo de kosten te kunnen vergelijken. In dit boodschappenpakketje zitten melk, kaas, een halfje volkorenbrood, pindakaas en wat kiwi’s.

1. Gorillas

Gorillas is waarschijnlijk de bekendste flitsbezorger. De start-up begon ooit in Duitsland en is sinds eind 2020 actief in Nederland. Je komt de bezorgers, die in zwarte kleding rondfietsen, vooral in studentensteden als Amsterdam, Groningen en Utrecht tegen.

Kenmerken Gorillas:

Belofte: boodschappen binnen 10 minuten na bestellen in huis

Bezorgt in (delen van): Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht

Fors assortiment

Duidelijke app zonder toeters of bellen, zoekfunctie werkt soms gebrekkig

Bezorgkosten: 1,80 euro

Geen minimum bestelbedrag, wel variabele toeslag bij bestellingen onder 10 euro

Totale kosten winkelmandje: 11,94 euro

Het assortiment van Gorillas is behoorlijk ruim. De flitsbezorger had tijdens de opstart vooral het noodzakelijke op voorraad, maar tegenwoordig kun je bijvoorbeeld ook maaltijdpakketten bij ze kopen. Dit is overigens niet bij alle vestigingen mogelijk.

Gorillas beweert tegen supermarktprijzen te leveren. Of dit statement klopt, hangt af van de supermarkt waar jij normaal gesproken je boodschappen haalt. Vergeleken bij budgetsupermarkten als Aldi en Lidl zit Gorillas duidelijk hoger in prijs. Vergelijk je het assortiment met partijen als Albert Heijn of de Spar, dan komen de prijzen meer overeen.

2. Flink

Vergeleken met Gorillas bezorgt Flink in veel meer Nederlandse steden. De bezorgers dragen opvallende roze jassen en beloven, net als de concurrenten, binnen 10 minuten te bezorgen. Daarover gesproken: de app van Flink komt rustiger over dan die van Gorillas. Producten zijn duidelijker gesorteerd en er zit meer witruimte tussen de categorieën.

Kenmerken Flink:

Belofte: boodschappen binnen 10 minuten na bestellen in huis

Bezorgt in (delen van): Almere, Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Breda, Delft, Deventer, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hengelo, Hilversum, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zeist, Zoetermeer

Overzichtelijke app met veel nadruk op de producten

Zoekfunctie werkt ietwat gebrekkig

Bezorgkosten: 1,80 euro

Geen minimum bestelbedrag

Totale kosten winkelmandje: 12,60 euro

Flink heeft uiteraard ook nadelen. De app is bijvoorbeeld verre van compleet. Sommige producten hebben geen omschrijving, waardoor je dus alleen maar een titel en plaatje(s) hebt. En wanneer je favoriete pindakaas momenteel niet op voorraad is, schotelt Flink je geen alternatief voor. Tijdens de steekproef konden we bijvoorbeeld geen halfje volkoren meer vinden, dus zijn we voor de (net zo dure) eierkoeken gegaan.

3. Getir

Van alle flitsbezorgers komt Getir nog het meest in de buurt bij een online supermarkt. Je wordt als klant namelijk actief verleid om vooral je wekelijkse boodschappen via de app te doen. Getir rekent bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag van 10 euro. Bestel je voor meer dan 20 euro aan boodschappen, dan worden deze kosten geschrapt.

Kenmerken Getir:

Belofte: boodschappen binnen 10 minuten na bestellen in huis

Bezorgt in (delen van): Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Leiden en Rotterdam

Overzichtelijke app met veel nadruk op de producten

Goede zoekfunctie

Bezorgkosten: 1,80 euro

Geen bezorgkosten voor bestellingen boven de 20 euro

Minimum bestelbedrag van 10 euro

Totale kosten winkelmandje: 11,40 euro

Een duidelijk nadeel aan Getir is dat het gros van de mensen de app niet kan gebruiken. Op moment van schrijven heb je er namelijk alleen in de Randstad wat aan.

De app van Getir zit duidelijk in elkaar. Bovenaan het startscherm zie je de bezorglocatie, met daaronder de verschillende categorieeën. Net als Flink houdt de app rekening met de seizoenen. Momenteel kom je dus veel Sinterklaasaanbiedingen tegen. Een ander pluspunt van Getir is de zoekfunctie, want die werkt goed.

4. Zapp

Zapp is een van de nieuwste flitsbezorgers. De app bezorgt vooralsnog alleen in Amsterdam en Rotterdam en is, net als Getir, ingericht als complete online supermarkt. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk bestelt, vervallen de bezorgkosten wanneer je voor meer dan 30 euro aan spullen in je winkelmandje hebt.

Kenmerken Zapp:

Belofte: boodschappen binnen 20 minuten na bestellen in huis

Bezorgt in (delen van): Amsterdam en Rotterdam

Degelijke app met gebrekkige zoekfunctie

Bezorgkosten: 1,80 euro

Geen minimum bestelbedrag, wel 1,99 toeslag bij bestellingen onder 5 euro

Geen bezorgkosten voor bestellingen boven de 30 euro

Totale kosten: 13,41 euro

Een ander kenmerk van Zapp is dat de app 24/7, 365 dagen per jaar open is. Je komt de in het blauw gestoken bezorgers dus op ieder moment van de dag tegen.

Over bezorgen gesproken: Zapp probeert zich op dit vlak te onderscheiden door boodschappen zo duurzaam mogelijk van A naar B te krijgen. Daarvoor worden onder meer recyclebare papieren zakken gebruikt. Verder werkt de app samen met lokale voedselbanken en worden etensoverschotten gedoneerd.

Het belangrijkste nadeel van Zapp is dat er momenteel in slechts twee steden wordt bezorgd. De app zelf werkt redelijk stabiel, al voelt het wel enigszins onaf aan. Veel producten zijn bijvoorbeeld slechts van een paar regels beschrijving voorzien. Hierdoor is het vaak gissen naar de echte ingrediënten. Informatie over allergenen wordt gelukkig wel altijd vermeld.

