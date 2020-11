Iets met korting op de kop tikken is leuk, maar niet iedereen vindt het fijn om folders door te spitten. Je kunt daarom ook je smartphone aan het werk zetten, zodat je enkel voor jou relevante deals onder ogen krijgt. Hoe? Door één van deze drie gratis folder-apps te downloaden.

3 fijne folder-apps om aanbiedingen te scoren

1. Reclamefolder

Reclamefolder is heel uitgebreid. Naar eigen zeggen heeft de app dan ook “het meest uitgebreide” assortiment van alle folder-apps. Nu hebben wij niet alle foldertjes geteld, maar het zijn er in ieder geval een hele boel. Bovendien kun je al deze aanbiedingen overzichtelijk maken door te filteren op categorie of winkel. Deze deals kun je vervolgens weer in een lijstje bijhouden.

Reclamefolder is echter meer dan een folder-app. Je kunt namelijk ook klantenkaarten toevoegen. Dat is handig, want op die manier kun je tijdens het afrekenen bij bijvoorbeeld de Kruidvat je fysieke pasje thuislaten. In plaats daarvan laat je de streepjescode op je telefoon scannen. Ook kun je dankzij Reclamefolder zo nu en dan profiteren van cashbackacties. Hiermee krijg je na aanschaf van een product geld terug.

2. Folders.nl

Folders.nl doet in grote lijnen hetzelfde als alle andere folder-apps: het verzamelen van folders en het tonen van de scherpste aanbiedingen. De app valt dan ook vooral op dankzij het rustige, frisse design. Bladeren door folders gaat gemakkelijk en de hele interface, dus hoe je de app bedient, steekt overzichtelijk in elkaar.

Bovendien kun je meerdere boodschappenlijstjes maken. Op die manier kun je bijvoorbeeld je verjaardag plannen en hier benodigdheden aan toevoegen, zoals drankjes en snacks. Vervolgens houdt Folders.nl bij welke winkels momenteel bijvoorbeeld jouw favoriete bier of smaak chips in de aanbieding hebben.

3. AlleFolders

Je voelt ‘m misschien al aankomen, maar AlleFolders verzamelt alle folders in één overzicht. De app wordt ontwikkeld door een bedrijf waarin vrijwel alle grote Nederlandse winkelketens zijn vertegenwoordigd. Omdat AlleFolders ‘direct van de bron’ komt, kun je bijvoorbeeld direct uit de online folders bestellen: alle aanbiedingen zijn namelijk aan te tikken.

Bovendien kun je deals gemakkelijk digitaal knippen en ze op je prikbord bewaren. Op die manier kun je interessante koopjes opslaan en eventueel later op de kop tikken. Verder is AlleFolders natuurlijk van alle gemakken voorzien die je van een folder-app mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan winkels sorteren op categorie, plaats en productassortiment.

Maandthema: Geld besparen

De hele maand november staat Android Planet in het teken van een centraal thema: geld besparen. We duiken in alle deals rondom Black Friday, tikken de beste huishoudboek-apps op de kop en geven tips om te besparen op abonnementen. Dat geld besparen helemaal niet moeilijk hoeft te zijn, bewijst Opinion Rewards. Dankzij deze app kun je namelijk Play Store-tegoed verdienen door je mening te geven.

