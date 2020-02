Nvidia GeForce Now Gratis Onze score 7,5

Vanaf nu kun je GeForce Now downloaden voor Android. Hiermee kun je pc-games op je telefoon spelen. De Google Stadia-concurrent heeft een gratis en betaald abonnement.

GeForce Now voor Android downloaden

De Google Stadia-concurrent is sinds afgelopen oktober al beschikbaar voor testers. Nu kan iedereen met de streamingdienst voor games aan de slag. GeForce Now zorgt ervoor dat je pc-games naar je Android-smartphone kunt streamen. De dienst werkt ook op desktop, laptop, Mac en Shield TV. Later dit jaar worden ook Chromebooks ondersteund, zo belooft Nvidia.

Zo gebruik je GeForce Now op je Android-smartphone;

Maak een Nvidia-account via de officiële website; Kies voor het gratis, of betaalde lidmaatschap; Download de gratis Android-app via Google Play; Volg de aanwijzingen om je gamebibliotheek te koppelen; Spelen maar!

Je Android-smartphone moet minstens 2GB werkgeheugen hebben om Nvidia GeForce Now te kunnen. Omdat games worden gestreamd is ook stabiel internet noodzakelijk. Nvidia adviseert om de 5GHz-wifiband te gebruiken (met een snelheid van 15Mbps). Bovendien heb je een bluetooth-gamecontroller nodig om op je Android-telefoon te spelen, zoals de Shield-controller.

→ Download Nvidia GeForce Now in Google Play (gratis)

Abonnementen

Bij GeForce Now kun je kiezen uit twee abonnementen: de een is gratis, terwijl de ander 5,49 euro per maand kost. Dit laatstgenoemde Founders-pakket zorgt ervoor dat je voorrang krijgt bij de toewijzing van gameservers. Hierdoor hoef je niet te wachten en kun je direct beginnen met spelen.



Daarnaast zorgt het Founders-abonnement ervoor dat de kwaliteit van games wordt opgekrikt. Ook duren gamesessies langer. Bij het gratis abonnement heb je gamesessies van maximaal 1 uur. Hierna moet je opnieuw aanmelden (en wachten) om verder te spelen. Het Founders-pakket is 90 dagen kosteloos uit te proberen. Nvidia vermeldt dat deze gratis introductieperiode slechts tijdelijk geldig is.

Het abonnement van Nvidia GeForce Now bestaat onder meer uit titels als Fortnite, Dauntless, Rocket League en Cuphead. Via de website kun je controleren welke games ondersteund worden. Indien dit niet het geval is, kun je de game ‘installeren’ voor een eenmalige gamesessie.

GeForce Now vs Google Stadia

GeForce Now is net als Google Stadia een gamestreamingdienst, maar er zijn verschillen. Eerstgenoemde biedt bijvoorbeeld integratie met andere marktplaatsen voor spellen, zoals Steam en Battle.net. Op die manier speel je dus je ‘eigen’ pc-games op je Android-smartphone.

