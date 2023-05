Google plaatst ads in Gmail-inbox: dit zijn de beste Gmail-alternatieven voor Android

Google plaatst plots advertenties tussen je e-mails in Gmail. Kun je daar ook niet tegen? Dan download je deze Gmail alternatieven.

De beste Gmail-alternatieven voor Android zonder advertenties

Google zoekt naar nieuwe plekken om advertenties te tonen. Zo kun je nu advertenties te zien krijgen als je in de zoekbalk van de Play Store typt, maar ook middenin je inbox van Gmail.

Verschillende Gmail-gebruikers maken melding van deze advertenties. Deze worden tussen de normale e-mails geplaatst met een Ad-icoontje. De advertenties verschijnen als gebruikers hun inbox laten onderverdelen in categorieën zoals ‘primair’, ‘sociaal’ en ‘reclame’. Advertenties verschenen al bovenaan deze tabbladen, maar nu dus ook tussen de normale e-mails.

Zeker als je het belangrijk vindt om ‘inbox zero’ te halen, of de inbox gebruikt als een takenlijst, is dat best irritant. Een oplossing is om deze categorieën uit te schakelen en gewoon één inbox te gebruiken. Dan zijn er geen advertenties te zien. Ook kun je ervoor kiezen om één van deze alternatieven te downloaden.

1. Proton Mail

Als je privacy belangrijk vindt en je niet wil dat je data wordt gebruikt voor advertenties, dan is Proton Mail een interessant alternatief voor Gmail. Proton komt uit Zwitserland, waar je data veilig wordt bewaard.

Net als Gmail heeft Proton Mail wat slimme functies om je inbox georganiseerd te houden. Denk aan labels, filters en jezelf makkelijk uitschrijven van een nieuwsbrief. Het is mogelijk om je Gmail-inbox naar Proton over te zetten en naast de app is er een webversie beschikbaar.

De extra privacy is niet helemaal gratis. Zonder te betalen krijg je enkel 1GB opslagruimte en kun je maximaal 50 e-mails per uur en maximaal 150 e-mails per dag versturen. Voor 3,99 euro per maand krijg je 15GB opslagruimte en kun je ongelimiteerd mailen. Voor die prijs krijg je ook toegang tot Proton Calendar, Proton Drive en Proton VPN, mocht je nog meer Google-diensten willen vervangen.

2. Edison Mail

Ook Edison Mail belooft: geen reclame, gewoon e-mail. De makers stellen dat bedrijven die op advertenties zijn gebaseerd inherent anti-privacy zijn, omdat ze persoonlijke informatie over je verzamelen.

Edison Mail lijkt erg veel op Gmail, dus voelt direct vertrouwd aan. Om verdere reclame uit je inbox te weren, is het makkelijk om uit te schrijven van troep. E-mails kun je op een later tijdstip terug laten komen en je kunt het verzenden van e-mails ongedaan maken.

Net als de andere opties in deze lijst heeft Edison Mail een gratis en een betaalde versie. Met Edison Mail Plus richt de app zich voornamelijk op extra veiligheid. Zo wordt AI ingezet om je te beschermen tegen phishing en kun je zien wie er belt als het telefoonnummer eerder is genoemd in een e-mail.

3. Tutanota

Tutanota is direct duidelijk op zijn website: “end-to-end encryptie en geen advertenties”. Net als Proton Mail richt Tutanota zijn pijlen op de privacygevoelige gebruiker. Maar staar je niet blind op die end-to-end-encryptie, want die bieden Gmail en anderen ook gewoon aan.

Interessant aan Tutanota is dat al je gegevens in Duitsland worden opgeslagen op servers die met compleet hernieuwbare energie van stroom worden voorzien. De makers noemen het groene e-mail en dat is een flink pluspunt voor de milieubewuste e-mailer.

Net als Proton Mail biedt Tutanota 1GB opslagruimte gratis. Dat wordt 10GB voor 4 euro per maand.

4. Spark Mail

Ook Spark Mail is een fijne optie, met een app die er alles aan doet om inbox zero te bereiken. Door onder andere de mogelijkheid om een e-mail tijdelijk te verwijderen, reminders in te stellen en de belangrijkste e-mails bovenin te plaatsen. Je kunt gewoon je Gmail-account gebruiken.

Ook Spark Mail heeft een beperkte gratis versie. Je krijgt dan niet alle handige functies om inbox zero te bereiken. Daar betaal je 5,83 euro per maand voor. Opvallend is dat je bij Spark Mail de meeste gratis ruimte krijgt zonder te betalen: maar liefst 5GB.

Gmail-tips

Blijf je toch bij Gmail? Dan is er meer uit de app te halen dan je denkt. Lees onze Gmail-tips om e-mailen fijner te maken. Ook kun je tegenwoordig makkelijk pakketjes tracks via de Gmail-app. En wist je al over Gmail-veegbewegingen?