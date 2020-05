Gmail Gratis Onze score 8

Google brengt ‘overzichtskaarten’ ook naar de mobiele Gmail-app. Deze functie is al te gebruiken in de desktopmodus van Gmail en toont in een oogopslag alle informatie over een (online) aankoop of geboekte vlucht.

Gmail overzichtskaarten in mobiele app

De nieuwe functie rolt binnenkort voor iedereen uit naar de Gmail-app, aldus 9to5Google. Hier en daar zien we ook al berichten dat de overzichtskaarten in Nederland al te zien zijn. Dat is echter nog niet het geval op de Android Planet-redactie. Zo’n overzichtskaart is misschien al bekend van de webvariant van Gmail. Daarmee zie je direct essentiële informatie over een (online)aankoop, een geboekte vlucht of hotelovernachting.

Informatie zoals de prijs, datum van aankoop, vermeende levertijd en wat je exact hebt gekocht zie je zo sneller, omdat je niet een hele mail hoeft door te zoeken. Een overzichtskaart van een geboekte vlucht toont onder andere het stoelnummer, de naam van de passagier of de vliegtijden. Bij sommige van deze kaarten zijn onderaan verschillende knoppen te vinden. Zo volg je direct je verstuurde pakket of check je meer informatie.

En Smartmail-kaarten dan?

Begin dit jaar werd ook informatie gepubliceerd over mogelijke functies van de Gmail-app, waarbij ook smartmail-kaarten werden genoemd. Zo’n slimme kaart zou belangrijke informatie uit een mail ook beknopt tonen in een speciaal kader.

Die functie is echter nooit naar de Gmail-app gebracht. Wel vond je een soortgelijke mogelijkheid in Inbox by Gmail. Dat was een experimentele mail-app van Google die sinds april 2019 niet meer te gebruiken is. Smartmail-kaarten gaan we vast en zeker ook niet meer zien in Gmail, gezien de vele raakvlakken met de overzichtskaarten.

De uitrol van overzichtskaarten in Gmail is inmiddels begonnen, meldt 9to5Google. Zo moet iedereen vanaf deze week gebruik kunnen maken van deze fijne feature. Gebruik jij de Gmail-app en heb je deze al wel kaarten al gespot? Laat het dan even weten in de reacties!

