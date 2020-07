Gmail krijgt binnenkort een flinke update. Google wil de mail-app omtoveren tot dé centrale plek waar al je zakelijke apps bij elkaar komen. Ook videobeldienst Google Meet krijgt er enkele fraaie functies bij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Forse update voor Gmail en Google Meet: 3 nieuwe functies

Dat blijkt uit een presentatie van het techbedrijf. De oplettende Twitter-gebruiker Tahin Rahman kwam de slides tegen in een presentatie van Cloud Next, de cloud-afdeling van Google. In de presentatie staat dat Gmail “jouw nieuwe werkplek” wordt. Google gaat vrijwel al haar zakelijke diensten aan de mail-app toevoegen. Vooral deze drie veranderingen vallen op.

1. Gmail-app op de schop

Ten eerste valt op dat de Android-app van Gmail een fris design krijgt. Aan de onderkant worden nieuwe tabbladen geïntroduceerd: Mail, Chat, Rooms en Meet. Het Chat-tabblad gebruik je voor 1-op-1-gesprekken en kleine groepschats.

Met Rooms bindt Google de strijd aan met Slack. Dit tabblad is namelijk gemaakt voor collega’s en projectgroepen. Het laatste tabblad, Meet, gebruik je om met elkaar te videobellen. Google Meet is sinds het begin van de coronacrisis tijdelijk gratis te gebruiken.

2. Google integreert Docs, Slides en meer

Ook de desktopversie van Gmail krijgt een update. Google wil al haar zakelijke diensten namelijk beter in de mail-app integreren. De presentatie laat zien dat je bijvoorbeeld vanuit Gmail kunt videobellen met Meet, zonder het mailvenster te hoeven afsluiten.

Naast deze beeld-in-beeld-modus kun je ook documenten, sheets en presentaties vanuit Gmail bewerken. Verder zien we in de Google-presentatie ook dat er in het menu aan de linkerkant snelkoppelingen naar Google Tasks en Bestanden zijn toegevoegd.

3. Meet krijgt een update

Tot slot krijgt ook Google Meet er binnenkort enkele functies bij. De presentatie laat zien dat je binnenkort bijvoorbeeld kunt bijhouden wie videovergaderingen bijwoont, en wie niet. Bovendien kun je straks je hand opsteken als je een vraag hebt, want Meet kan dit gebaar binnenkort herkennen.

Daarbij wordt Google Meet fijner voor grote bedrijven. Je kunt straks namelijk zogeheten ‘breakout rooms’ aanmaken. Hierbij wordt de complete groep tijdens een videogesprek opgebroken in kleinere groepjes, bijvoorbeeld om te brainstormen. Zodra de sessie voorbij is, keert iedereen weer terug naar de algemene vergadering.

Releasedatum

Het is nog niet duidelijk wanneer Google de vernieuwde versies van Gmail en Meet uitrolt. De Cloud Next-conferentie, die voor zakelijke Google-gebruikers bedoeld is, duurt nog een paar weken. Vermoedelijk komt er binnenkort dus meer nieuws naar buiten over de releasedatum. Blijf hiervan op de hoogte door je aan te melden voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone.

Lees meer over Gmail