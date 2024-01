Met deze 6 apps hou je je goede voornemens in 2024 wél vol

Gelukkig nieuwjaar! Wil je beter bewegen, gezonder eten of stoppen met roken? Met deze apps is het veel gemakkelijker om je goede voornemens dit keer wél vol te houden.

Hou je goede voornemens vol met deze apps

Wat op 31 december nog zo’n puik plan lijkt, kan op 5 januari al een stuk minder aantrekkelijk voelen. Toch maak je die goede voornemens natuurlijk niet voor niets. Je hoopt je (kwaliteit van) leven ermee te verbeteren. Als steuntje in de rug zijn er heel veel apps die je helpen om je doelen voor 2024 te bereiken. We zetten er zes voor je op een rij.

1. Habit Tracker

Heb je niet één goed voornemen, maar wil je gewoon bewuster gaan leven? Dan is Habit Tracker een handige app. Je geeft zelf bepaalde doelen op, zoals niet op sociale media zitten of vroeg opstaan, en voert in op welke dagen je dit wil bereiken. Vervolgens vink je deze ‘taken’ af als je ze volbracht hebt.

Klinkt simpel en dat is het ook eigenlijk wel. Maar daarin schuilt nou juist de kracht. Door het eenvoudige design zie je heel snel welke doelen je gemakkelijk bereikt en waar je meer moeite mee hebt. Vervolgens kun je aan de slag met de voornemens die lastiger vol te houden zijn.

TheFor: Habit Tracker TheFor-Old 8 (585 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Bodyfast

Ben je geen fan van diëten, maar wil je wel afvallen? Dan is intermitterend vasten misschien iets voor jou. Je eet in principe wat je wil, maar gedurende een beperkte periode per dag. Bijvoorbeeld alleen tussen 11.00 uur en 19.00 uur. Omdat je dus 16 uur per etmaal geen voedsel tot je neemt, teert je lichaam tijdens die periode in op reserves. Hierdoor val je als het goed is af.

Dat gaat langzamer dan met een echt dieet, maar het is makkelijker vol te houden. Na een paar dagen wordt het al gewoon om langere tijd niet te eten. Ook omdat je daarna wel gewoon iets lekkers mag.

Met Bodyfast maak je je persoonlijke vastplan. Je ziet hoeveel tijd er nog over is voor je weer mag eten, maar leest ook wat er in de tussentijd met je lichaam gebeurt. Het is eenvoudig om te switchen naar een makkelijker of moeilijker plan. Ook lees je tips voor gezonde maaltijden als je dat saucijzenbroodje bij de lunch toch eens een poosje wil laten staan.

Intermitterend Vasten - Vasten Leap Fitness Group 9,8 (777.608 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Plank-uitdaging

Wel je lichaam sterker maken, maar geen zin om in de sportschool tussen de spierbundels te staan? Dan is planken een mooi alternatief. Vanaf vijf minuten per dag word je niet alleen krachtiger, maar val je nog eens af ook. En het mooiste is: je hebt er totaal geen apparatuur voor nodig.

Met deze app geef je aan hoe fit je momenteel bent en wat je doelen zijn. Vervolgens krijg je suggesties voor oefeningen. Het zal je verbazen op hoeveel manieren je een plank kunt doen én hoeveel pijn dat doet als je er niet aan gewend bent.

De meeste functies zijn gratis te gebruiken, maar daar moet je dan wel flink wat reclames voor bekijken. Tegen betaling kun je ze overslaan.

Planker - 30 dages udfordring Jet fitness LLC 9,2 (1.575 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Stoppen met roken

Ook in 2024 gaat de prijs van een pakje sigaretten weer omhoog. Wil je er eindelijk mee stoppen? Dan is je eigen motivatie natuurlijk het belangrijkst. Toch kan deze app je wel een steuntje in de rug geven om dit goede voornemen vol te houden.

Je ziet bijvoorbeeld in één oogopslag hoelang je al gestopt bent en hoeveel sigaretten je in die tijd niet hebt gerookt. Dan is het toch zonde om weer te beginnen?

Daarnaast lees je in de app wat er precies in je lichaam gebeurt nadat je je laatste sigaret hebt uitgedrukt. Stop je vooral om het geld? Je ziet ook precies hoeveel euro je hebt uitgespaard sinds je de pijp aan Maarten gaf. Nog confronterender: het bedrag dat je in jaren als roker hebt verkwist aan de nicotine.

Stoppen Met Roken despDev 9,2 (152.924 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Slim koken

Wil je graag gezonder eten, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Of wat nou precies gezond is en wat niet? Slim koken is een app van het Voedingscentrum waar ruim 2000 recepten in staan. Het gaat niet alleen om hoofdgerechten, maar ook om ontbijt, koekjes en zelfs taarten. Er wordt vooral gewerkt met producten uit de Schijf van Vijf.

Je kunt de recepten op allerlei manieren filteren, zodat ze precies passen bij jouw wensen. Denk aan caloriearm, vegetarisch of geschikt voor diabetici. Je voegt de benodigde ingrediënten heel makkelijk toe aan je boodschappenlijstje. In de supermarkt ben je dus zo klaar.

Receptenapp Slim Koken Voedingscentrum 9,2 (959 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Meditation Moments

Bij goede voornemens denk je misschien niet direct aan een app die je helpt om te mediteren. Toch kun je hierdoor een stuk rustiger worden, waardoor je beter slaapt en je je overdag beter kunt concentreren op de dingen die jij belangrijk vindt. Meditation Moments bevat meer dan 300 (Nederlandse) geleide meditaties en ademhalingsoefeningen in allerlei genres.

Sommige onderdelen zijn gratis beschikbaar, maar voor toegang tot de gehele app betaal je 49,99 euro per jaar. Je beschikt dan ook over vier luisterboeken van goeroe Michael Pilarczyk en slaapverhalen voor volwassenen. Bovendien kun je zelfs je kinderen spelenderwijs laten kennismaken met mediatie.

Meditation Moments Meditation Moments B.V. 9,4 (10.712 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Met een smartwatch hou je je gezondheid in de gaten

Een smartwatch is een andere goede manier om in 2024 gezonder bezig te zijn. Je houdt je hartslag in de gaten, net als het zuurstofgehalte in je bloed en je slaappatroon. Bovendien fungeert een slim horloge als verlengstuk van je smartphone, waardoor je berichtjes gewoon op je pols ziet binnenkomen.

We hebben de beste smartwatches van dit moment voor je op een rij gezet. Ben je alleen geïnteresseerd in de gezondheidsfuncties? Dan kun je ook kiezen voor een goedkopere fitnesstracker.