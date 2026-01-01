Met deze 6 apps houd jij je goede voornemens in 2026 wél vol

Gelukkig nieuwjaar! Nog op zoek naar wat hulp om je aan je goede voornemens te houden? Bekijk ons overzicht met 6 apps waarmee jij 2026 gezond inluidt.

Houd je goede voornemens vol met deze apps

Het is elk jaar weer flink aanpoten om je aan je goede voornemens te houden. Gelukkig zijn er tegenwoordig een heleboel apps die jou een handje helpen. Wij zetten er zes voor je op een rijtje. Lees snel verder!

1. Caffeine Clock

Van plan om in 2026 een stuk minder koffie te drinken? Doe het niet alleen en gebruik de app Caffeine Clock. Hiermee log je je inname van het ‘zwarte goud’, maar ook van andere drankjes en voeding die cafeïne bevatten. Zo krijg je nuttige inzichten in je gewoontes en word je je bewust van de relatie tussen cafeïne en je slaapkwaliteit.

Caffeine Clock: Track Caffeine AWSoftware Gratis via Google Play via Google Play

2. Da’s zo gefietst!

Meer bewegen en minder met de auto. Het zouden zomaar twee goede voornemens van je kunnen zijn. Combineer de twee voor een gezonde én groene start van het jaar met Da’s zo gefietst! De app maakt fietsen leuker door er een spelelement aan toe te voegen, zoals het behalen van doelen en sparen van punten bij iedere rit die je maakt.

Da’s zo gefietst! Mobidot B.V. 7.4 (193 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. DetoxLock

Minder schermtijd en minder afleiding, wie heeft het niet als doel? Want apps, games en websites halen je helaas vaker uit je concentratie dan je lief is. Blokkeer ze met de app DetoxLock. Zo raak je voortaan een stuk minder afgeleid. Eenmaal geactiveerd, is er geen weg meer terug: je toestel blijft vergrendeld tot de ingestelde tijd is verstreken.

Detox Lock: App Blocker&Focus App Blocker & Screen Time by Addiction Labs 8.2 (7.746 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Alcoholvrijheid

Waarschijnlijk heb je het nieuwe jaar ingeluid met bubbels, een wijntje of een biertje. Niks mis mee als dit met mate gebeurt. Maar, als je weet dat je soms te veel drinkt, dan is de app Alcoholvrijheid een aanrader. Speel knappe prestaties vrij door vol te houden en hou een dagboek bij. Met iedere week een ervaringsverhaal van gelijkgestemden.

Alcoholvrijheid Rein Onlein 9.6 (124 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Nutrivine: AI Calorie Tracker

Met de feestdagen achter de rug is het tijd om weer even op je calorie-inname te letten. Voor inzichten daarover, persoonlijk voedingsadvies en handige logboeken staat de app Nutrivine voor je klaar. Lees alles over jouw voeding met behulp door je eten en drinken te scannen. Stel dagelijkse doelen en maak die inzichtelijk, zodat je ze ook écht haalt.

Nutrivine: Calorieënteller M. Emre Yalcin Gratis via Google Play via Google Play

6. CraveOff

In de top 10 verslavingen staat naast alcocol, tabak en gokken ook een verslaving aan pornografisch materiaal. CraveOff is een effectieve app als jouw goede voornemen is om het minder of niet meer te kijken. Met ondere andere een handig dagboek en een paniekmodus met ademoefeningen. Ook kun je in contact komen met een community.

CraveOff: Quit Porn Now CraveOff Studio Gratis via Google Play via Google Play

Help je gezondheid met een smartwatch

Draag jij nog geen smartwatch? Een slim horloge is perfect om in 2026 gemakkelijk gezonder bezig te zijn. Houd je hartslag in de gaten, net als het zuurstofgehalte in je bloed en je slaappatroon. Zo doe je nuttige info op en krijg je reminders wanneer je moet drinken, even op moet staan of te weinig stappen hebt gezet.

Bovendien fungeert een slim horloge als verlengstuk van je smartphone, waardoor je berichtjes gewoon op je pols ziet binnenkomen. Klik hierboven voor de allerbeste smartwatches voor heren en dames of ga naar de beste smartwatches in 2025. Alleen geïnteresseerd in de gezondheidsfuncties? Kies dan een goedkopere fitnesstracker.