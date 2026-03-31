Goedkoper tanken? Met deze 3 apps betaal je minder

De brandstofprijzen zijn hoger dan ooit, zeker nu de situatie in het Midden-Oosten maar blijft verslechteren. Met de juiste apps op je telefoon tank je echter goedkoper. Hierbij drie applicaties om op brandstof te besparen.

Zo kun je goedkoop tanken met een app

Met de huidige brandstofprijzen loont het al snel om even om te rijden om te tanken. Maar, waar moet je precies zijn voor goedkope benzine of diesel en waar kun je wel of geen Euro 98 tanken? Het antwoord op die vraag is gelukkig niet zo moeilijk, want voor de goedkoopste tank gebruik je gewoon je smartphone. Mits je de juiste apps hebt!

1. ANWB Onderweg

We beginnen met een van de bekendste apps: ANWB Onderweg. Zoals de naam al doet vermoeden, omvat deze app veel meer dan een lijstje met de goedkoopste adresjes om te tanken. ANWB Onderweg houdt je namelijk ook op de hoogte van files, flitsers en wegwerkzaamheden. Bovendien kun je de app als routeplanner gebruiken en wanneer je op je bestemming bent, word je ook nog eens naar een geschikte parkeerplek geleid.

Je kunt dus ook ‘gewoon’ goedkoop tanken met de app. ANWB Onderweg laat de actuele prijzen van tankstations bij jou in de buurt zien. In het instellingenmenu van de app geef je aan op welke brandstof jouw auto rijdt (zoals Euro 95 of Diesel). Benieuwd naar de laagste benzineprijzen in het buitenland? Dan moet je even inloggen op de app.

Heb je een elektrische auto? ANWB Onderweg weet ook welke laadpalen bij jou in de buurt zijn. Extra handig is dat je hierbij kunt filteren op soort stekker (zoals CHAdeMO of de Tesla Model S Plug) en vermogen. Kies je voor ‘Snel laden’ bij de instellingen, dan zje je alleen laadpalen met een vermogen van minstens 43 kW op de kaart. Al met al is ANWB Onderweg een complete app waarmee je, onder andere, goedkoop kunt tanken.

2. DirectLease Tankservice

Autoleasebedrijf DirectLease heeft sinds jaar en dag zijn eigen app om te zien waar je het goedkoopst kunt tanken. Tankservice, zoals de dienst heet, laat op een overzichtelijke manier zien bij welke tankstations je allemaal terechtkunt, zowel in Nederland als België.

Hierbij staat uiteraard vermeld hoeveel je aan de kassa afrekent voor benzine, diesel, LPG, CNG en andere brandstofsoorten. Ook kun je per tankstation controleren welke aanvullende faciliteiten er zijn, zoals een wasstraat of winkeltje voor het halen van een snelle hap.

Extra handig is dat de app van DirectLease een ingebouwd merkenfilter heeft. Tank je bijvoorbeeld graag bij Shell of Esso, dan geef je dat aan in de app. Vervolgens krijg je alleen maar tankstations van ‘jouw merk’ voorgeschoteld.

Tankservice is een fijne applicatie om goedkoop mee te tanken, maar wel ietwat slordig afgewerkt. Zo is het mobiele menu aan de bovenkant niet op iedere telefoon goed uitgelijnd, waardoor het logo van DirectLease door het zoekvenster heen loopt. Kun je hier echter mee leven, dan heb je een praktische app voor de best betaalbare volle tank.

3. Google Maps

De eerste twee apps zijn handig voor de laagste brandstofprijzen bij tankstations bij jou in de buurt. Maar, hoe weet je nu waar je over de grens het voordeligst je tank volgooit? Daarvoor is Google Maps een interessante optie.

Zoals je ziet op de screenshots hieronder, worden er voor het Shell-tankstation tegenover het Android Planet-kantoor geen actuele brandstofprijzen getoond. Ga je twintig kilometer naar het oosten – naar het Duitse stadje Kleef – dan toont Maps echter wel actuele brandstofprijzen.

De prijzen worden afgerond op twee cijfers achter de komma, in tegenstelling tot de app van DirectLease die het nog iets preciezer toont. Veel extra mogelijkheden zijn er overigens niet in Maps. Ook ontbreken prijzen van premium brandstoffen als Shell V-Power en BP Ultimate. Natuurlijk kun je wel op het tankstation van je keuze tikken voor de openingstijden, eventuele reviews en het precieze adres.

Benzine besparen met Google Maps

Wist jij al dat er in Google Maps een handige functie zit om brandstof te besparen? We hebben het over brandstofzuinige routes. Schakel je deze functie in, dan wordt altijd de route gekozen waarop je de minste brandstof verbruikt. De navigatie-app houdt daarbij rekening met de aankomsttijden, zodat de route niet een (veel) langere reistijd oplevert.

Open de Google Maps-app; Tik op je profielfoto rechtsboven; Kies in het menu voor ‘Instellingen’, dit staat bijna onderaan; Ga naar ‘Navigatie’; Scrol door naar de optie ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ en schakel dit in.

Heb je de functie aangezezt? Dan verschijnt vanaf nu bij het navigeren automatisch de brandstofzuinige route, te herkennen aan het groene blaadje naast de reistijd. Let wel op: de brandstofzuinige route is vaak niet de kortste route. Het is echter wel de meest efficiënte manier om je bestemming te bereiken. Google Maps houdt namelijk rekening met factoren als het verkeer, de eenvoud van de routes en de staat van het wegdek.

Een andere slimme instelling om direct te wijzigen, is de brandstof waar je auto op rijdt.

Ga naar de ‘Instellingen’ in Maps. Bij het eerste stappenplan lees je hoe dit moet; Scrol naar beneden tot je uitkomt bij ‘Je voertuigen’ en tik hierop; Selecteer nu je motortype (Benzine, Diesel, Hybride of Elektrisch) voor gepersonalisserde zoekresultaten en aanbevelingen.

Er zijn veel meer handige apps in de Play Store met soortgelijke informatie. Wat is jouw persoonlijke favoriet en waarom? Laat het weten en help andere Android Planet-lezers!