Goedkoop tanken met een app: met deze 4 apps betaal je minder

De brandstofprijzen blijven maar stijgen, maar met de juist app kun je goedkoop tanken. Of, beter gezegd: goedkoper tanken. Hierbij vier applicaties waarmee je op je brandstof kunt besparen.

Lees verder na de advertentie.

Zo kun je goedkoop tanken met een app

Met de brandstofprijzen van vandaag de dag loont het al snel om eventjes om te rijden wanneer je moet tanken. Maar, waar moet je zijn voor goedkope benzine of diesel? Het antwoord op die vraag is gelukkig niet zo moeilijk, want daar gebruik je gewoon je smartphone voor. Er zijn namelijk meerdere apps waarmee je relatief goedkoop kunt tanken.

1. ANWB Onderweg

Te beginnen met waarschijnlijk de bekendste app om goedkoop te tanken: ANWB Onderweg. Zoals de naam al doet vermoeden, omvat deze applicatie veel meer dan slechts een lijstje met de goedkoopste adressen om te tanken.

ANWB Onderweg houdt je namelijk ook op de hoogte van files, flitsers en wegwerkzaamheden. Bovendien kun je de app als routeplanner gebruiken en wanneer je op locatie bent aangekomen, wordt je ook nog eens naar een geschikte parkeerplek begeleid.

Je kunt dus ook ‘gewoon’ goedkoop tanken met de app. ANWB Onderweg laat de actuele prijzen van tankstations bij jou in de buurt zien. In het instellingenmenu van de app geef je op wat voor soort brandstof jouw auto rijdt (zoals Euro 95 of Diesel).

Heb je een elektrische auto? ANWB Onderweg weet ook welke laadpalen bij jou in de buurt zijn. Extra handig is dat je hierbij kunt filteren op soort stekker (zoals CHAdeMO of de Tesla Model S Plug) en vermogen. Kies je bijvoorbeeld voor ‘Snel laden’ in het instellingenmenu, dan krijg je alleen laadpalen met een vermogen van minstens 43 kW op de kaart te zien.

Al met al is ANWB Onderweg een erg complete app waarmee je, onder meer, goedkoop kunt tanken.

ANWB Onderweg – Verkeer, Parkeren & Wegenwacht ANWB 9 (17.287 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. DirectLease Tankservice

Autoleasebedrijf DirectLease heeft sinds jaar en dag zijn eigen app om goedkoop te tanken. Tankservice, zoals de dienst heet, laat op een overzichtelijke manier zien bij welke tankstations je allemaal terecht kunt.

Hierbij staat uiteraard vermeld hoeveel je aan de kassa afrekent voor benzine, diesel, LPG, CNG en andere brandstofsoorten. Ook kun je per tankstation controleren welke aanvullende faciliteiten er zijn, zoals een wasstraat of winkeltje voor het halen van een snelle hap (of dat deze geheel onbemand is).

Extra handig is dat de app van DirectLease een ingebouwd merkenfilter heeft. Tank je bijvoorbeeld graag bij de Shell of Esso, dan geef je dat op in de app. Vervolgens krijg je alleen maar tankstations van ‘jouw merk’ voorgeschoteld.

Tankservice is een fijne applicatie om goedkoop mee te tanken, maar wel ietwat slordig afgewerkt. Het mobiele menu aan de bovenkant van de app is bijvoorbeeld niet goed uitgelijnd op iedere telefoon, waardoor het logo van DirectLease door het zoekvenster heen loopt.

DirectLease Tankservice App It Up 8,4 (2.433 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Pompmeister

Less is more, dachten de ontwerpers van Pompmeister waarschijnlijk. Deze app om goedkoop te tanken is namelijk ontzettend minimalistisch vormgegeven. Tijdens het opstarten zie je simpelweg een kaartje met jouw nabije omgeving, en de prijzen van tankstations.

Vervolgens druk je op de zwarte knop onderin beeld om direct naar de goedkoopste pomp in de omgeving te zoeken. Nu kun je precies aangeven hoe ver je maximaal wil rijden. Ook is het mogelijk om bij een specifieke tankstationketen (zoals Shell of BP) te tanken door deze opties aan te vinken.

Hierna zoekt Pompmeister automatisch de goedkoopste tank voor jou uit, waar je met één druk op de knop naar toe kunt navigeren. In dit venster kom je trouwens ook wat informatie over het tankstation tegen, bijvoorbeeld of deze (on)bemand is.

Pompmeister Pompmeister 6,4 (32 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Tankey

Met Tankey wordt tanken wel heel goedkoop. Dat doet de app door jou kortingen op de pompprijs te geven. Hoe? Door samen te werken met allerlei partners, zoals de MediaMarkt, HEMA en T-Mobile.

Sluiit je bijvoorbeeld een nieuw telefoonabonnement bij laatstgenoemde af? Dan kun je via Tankey tot wel 20 cent korting per liter brandstof krijgen, bovenop de prijs die je aan de pomp afrekent. Het hele doel van Tankey is dat je op deze manier kortingen kunt stapelen.

Nadelen heeft deze app om goedkoop te tanken ook. Lang niet alle pompstations ondersteunen de applicatie bijvoorbeeld. Het is daarom verstandig om eerst Tankey te openen en vervolgens doelbewust naar een tank te rijden waar je zeker weten korting mee krijgt.

Tankey - Goedkoop tanken app Tankey 5,2 (1.025 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Veilig onderweg met Android Planet

Onderweg op een veilige manier je smartphone gebruiken: het kan met Android Auto. Dit is Googles populaire platform voor onderweg. Sinds enige tijd is de ‘app’ ook officieel in Nederland verkrijgbaar en in onderstaande video lopen we stap-voor-stap langs de belangrijkste functies. Weet jij bijvoorbeeld wat de beste apps voor Android Auto zijn? Wel na het kijken van de video.