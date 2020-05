Google viert de dag van de toegankelijkheid door haar apps gebruiksvriendelijker te maken. De nieuwe Google Actions Block-app maakt het bedienen van je Android-toestel simpeler. Ook andere apps zijn nu meer inclusief.



Google Action Blocks maakt Android simpeler

Google Action Blocks maakt het mogelijk om grote knoppen voor het uitvoeren van bepaalde acties op je thuisscherm toe te voegen. Dat is handig voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. De vuistregel is dat je voor iedere actie die je met de Google Assistent kunt starten, ook een Action Block beschikbaar is. Zo is het mogelijk om een knop voor het bellen met een vriend(in) te maken, of een snelkoppeling naar je favoriete Spotify-afspeellijst.

→ Download Action Blocks in de Play Store (gratis)

Nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor 3 apps

Naast de aankondiging van een nieuwe app, werkt Google ook bestaande applicaties bij met nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Hierbij een overzicht.

1. Live Transcriptie

Google update ook een bestaande app, genaamd Live transcriptie. Deze app verwerkt spraak naar tekst terwijl iemand praat. Hierdoor kunnen mensen met gehoorproblemen de app gebruiken tijdens gesprekken met anderen.

Google gaat hier nu twee nieuwe functies aan toevoegen. Zo kunnen zelfs mensen die volledig doof zijn het binnenkort opmerken wanneer iemand iets tegen ze wil zeggen. De telefoon geeft een trilsignaal af wanneer de naam van de gebruiker wordt genoemd.

Daarnaast kun je over een tijdje ook zelf woorden toevoegen aan de app. Sommige woorden of namen zijn wat moeilijker te herkennen voor de app. Dit moet volgens Google beter gaan als je dergelijke woorden eerst handmatig toevoegt.

Tot slot maakt Google het makkelijker om oude gesprekken op te zoeken. Iemand hoeft hiervoor slechts een kernwoord te typen in de zoekbalk in de app. Hierna verschijnen de conversaties die dit woord bevatten.

→ Download Live Transcriptie in de Play Store (gratis)

2. Geluidsversterker

Ook de Geluidsversterker-app wordt meer inclusief. Met deze app kunnen gebruikers omgevingsgeluid horen via hun hoofdtelefoon. Daarbij kan de app het geluid verhelderen en versterken. Tot nu toe werkte dit alleen voor hoofdtelefoons met draad.

Met een komende update ondersteunt de app ook bluetooth-hoofdtelefoons. Dit is natuurlijk wel zo handig in een wereld waar audio-ingangen langzamerhand verdwijnen uit veel telefoons. Naast de ondersteuning van bluetooth hoofdtelefoons noemt Google geen veranderingen.

→ Download Geluidsversterker in de Play Store (gratis)



3. Maps

Tot slot update Google de Maps-app voor mensen in een rolstoel. Zij kunnen straks in een oogopslag zien welke plekken rolstoelvriendelijk zijn. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de bereikbaarheid van zitplaatsen en toiletten.

→ Download Maps in de Play Store (gratis)

Google en toegankelijkheid

Google zet de afgelopen jaren steeds meer in op het verbeteren van toegankelijkheid. Zo werden Live transcriberen en Geluidsversterker, die hierboven besproken worden, aan het begin van dit jaar uitgebracht. Ook staat het techbedrijf stil bij de negatieve impact van smartphones, bijvoorbeeld met Digitaal Welzijn. Dit totaalpakket aan apps is erop gebrand om smartphoneverslaving tegen te gaan. Nog niet ieder Android-toestel kan hiermee aan de slag. Gelukkig zijn er daarom meerdere alternatieven voor Digitaal Welzijn verkrijgbaar.